Miles de Transmigrantes Varados en la Frontera Sur

Denuncian Lentitud en Aduana Mexicana

Tapachula, Chiapas; 06 de febrero. – Miles de transmigrantes permanecen varados en la comunidad de Frontera Talismán y denunciaron la lentitud en la aduana mexicana, luego de que aseguran que solo están atendiendo a 30 de ellos al día

Desde hace 15 días empezaron a llegar desde los Estados Unidos con rumbo a Guatemala, y solamente se les debería recibir un documento y dejarlos pasar a territorio chapín, sin contratiempo alguno, pero no ha sido así.

Bernardo Benítez, en voz de los afectaos, indicó que hasta la tarde de este jueves había una cola de alrededor de cinco kilómetros de autos, además de que esa comunidad fronteriza estaba literalmente abarrotada.

Mencionó que cada año hay un éxodo de personas centroamericanas que viajan a Norteamérica a comprar vehículos y otros objetos usados, para luego regresar a sus naciones de origen. Esos grupos de extranjeros que cruza México solamente en calidad de tránsito s eles llama transmigrantes.

La lentitud de la aduana provoca que solamente esas 30 unidades logren cumplir con el protocolo administrativo para cruzar la franja limítrofe, mientras que el resto tiene que permanecer varadas a lo largo de varios kilómetros de carretera.

Por todo ello hicieron un llamado al gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador. A que ordene realizar una profunda investigación para precisar lo que ocurre, descartar de que se trate de actos de corrupción y aplicar las medidas necesarias para solucionar la problemática.

Se calcula que cada año unos 25 mil transmigrantes atraviesan todo el país hasta llegar a Chiapas y utilizar los puentes fronterizos de Suchiate 1 y Frontera Talismán, para llegar a Guatemala.

A diferencia de las caravanas, los transmigrantes son centroamericanos que viajan con pasaportes y visas; ingresan a México y a los Estados Unidos de manera legal; hacen sus compras y no se quedan a radicar en ninguno de los dos países, sino que regresan a sus naciones de origen.

Regularmente compran vehículos siniestrados a bajos precios y artículos del hogar; los reparan y después los comercializan en sus comunidades.

Del 2010 a la fecha no se tiene el registro de que algún transmigrante haya participado en un hecho delictuosos en México, salvo algunos accidentes vehiculares. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello