Habitantes Denuncian Deficiente Atención Médica en Centro de Salud de Suchiate

* No cuentan con un Hospital General.

Tapachula, Chiapas; 7 de Febrero.- El sistema de salud pública en el municipio de Suchiate es letra muerta, ya que no existe una solución inmediata en el caso del surgimiento de enfermedades, pues sólo se cuenta con un Centro de Salud que ha quedado rebasado por la atención que se da a la población migrante, y por lo tanto, es insuficiente tanto en el personal médico como en medicamentos.

El representante de Presidentes de Colonias en Suchiate, Javier Ovilla Estrada, criticó la política de salud que se ha mantenido por años en Suchiate, en donde los enfermos no reciben la atención inmediata y en caso de alguna emergencia, el enfermo tiene que ser trasladado hasta Tapachula, es decir, a más de 40 kilómetros de distancia, y en el trayecto muchas veces el paciente fallece.

Es urgente la construcción de un hospital para Suchiate que le pudiera dar atención a los municipios cercanos como Frontera Hidalgo y Metapa; sin embargo lamentó la falta de sensibilidad de los gobernantes, aún cuando se sabe del brote del Coronavirus que a nivel mundial ha originado una alerta epidemiológica, y que en el paso fronterizo con Guatemala, pasan migrantes de todas nacionalidades, incluidos chinos.

Por otro lado, afirmó que hay una preocupación generalizada entre los pobladores de este municipio fronterizo, por el grado de contaminación a que están expuestos debido a un basurero que se encuentra en Tecún Uman, primer poblado de Guatemala colindante con Suchiate, y que en temporada de sequía la quema de los desechos genera graves complicaciones en la salud.

Se han presentado enfermedades cancerígenas entre la población infantil y adolescente, hay problemas de riñón a etapas tempranas, y complicaciones respiratorias en los adultos mayores y esto se presenta sin que aún las autoridades estatales o del municipio, se hayan pronunciado en contra de este problema de salud pública local.

Suchiate es la frontera olvidada, tanto para el Gobierno Federal como para el Estatal, y lamentó que los testimonios de enfermos que se han denunciado en diferentes ocasiones, incluso en cadena nacional, no hayan sido escuchados por los gobernantes que han asumido un problema migratorio sin invertirle en mejorar la salud pública de la frontera, señaló. EL ORBE/ Marvin Bautista