Reserva UMA, Alternativa Para Especies en Peligro de Extinción

* Conocida Como el «El Iguanero» de Mazatán.

Mazatán Chiapas; 9 de Febrero.- La Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) «El Iguanero» ubicada en el municipio de Mazatán, es un espacio conformado por 20 hectáreas, en donde especies en peligro de extinción tienen una oportunidad de reproducción y vida.

Este proyecto ecoturístico está ubicado a tan solo 10 minutos del entronque de la carretera Costera en el kilómetro 7 de la vía a Aquiles Serdán, en el municipio de Mazatán, a un costado del aeródromo, lugar donde se concientiza a la población sobre el respeto a las especies nativas en peligro de extinción.

El responsable de la UMA «El Iguanero», Abilio Villareal Morga, afirmó que, la Unidad de Manejo Ambiental se constituyó en el año 2010, pero los trabajos de preservación se han realizado desde hace más de 40 años y es que se trabaja en la crianza, reproducción, preservación y aprovechamiento de estas especies para su venta en pie de cría y comercialización como mascotas de manera responsable, racional y sustentable, en estricto apego a las leyes ambientales de la PROFEPA y SEMARNAT.

El santuario ambiental cuenta con instalaciones apropiadas que permiten mantener en libertad a las especies de tal manera que los visitantes pueden tener un contacto directo con las mismas.

Cuenta una población de 100 ejemplares de venado cola blanca, 12 ejemplares de pecarí de collar blanco, 12 ejemplares de tepezcuintles, más de 30 armadillos y principalmente se especializa en el manejo de la iguana verde, con una producción de 50 mil iguanas, con vientre, adultas, medianas y bebés.

Otros de los habitantes del lugar son las chachalacas pijijes, pejelagarto, un estanque de mojarras tilapias, tortugas, casquitos, loros, cuchas, pavorreales, aves de corral y otras especies de la fauna silvestre regional, así como un pelícano californiano.

La reproducción de estas especies se ha logrado gracias al trabajo y cuidado arduo de don Abilio Villareal, así como al apoyo de empresas independientes, más no del Gobierno, y con orgullo comentó que, tan solo el año pasado se logró la reproducción de 48 mil 560 iguanas, 35 ejemplares de venado cola blanca, 6 pecarí de collar y 7 tepezcuintles.

Desde su creación, la UMA se especializa en la conservación y reproducción de la iguana, ya que es una especie que se encuentra amenazada, debido a lo atractivo de su comercialización, por lo que lograr una población de 50 mil cada año, es un gran avance para su preservación.

Abilio Villareal mencionó que la UMA «El Iguanero» presenta una alternativa de sostenimiento económico, desarrollo social y sustentable, que evita la extinción de las especies que habitan en el lugar y se concientiza sobre el equilibrio entre el ser humano y el aprovechamiento racional del recurso que provee la madre naturaleza.

Y es que las iguanas y venados que aquí se reproducen son comercializadas de manera responsable para consumo humano, por lo que solo machos pueden estar disponibles para la población con la finalidad de mantener a las hembras para reproducción.

Aunque las dependencias encargadas de brindar apoyo para la supervivencia de esta unidad, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, actualmente no cumplen su labor, los responsables del santuario han tenido que redoblar esfuerzos para poder subsistir.

A pesar de que los niños y jóvenes hoy no se ven muy comprometidos por preservar a los animales en peligro de extinción, sin embargo, a través de una visita guiada a la Unidad de Manejo Ambiental es como se podrán dar cuenta del gran valor que tienen estos animales. EL ORBE/ Marvin Bautista