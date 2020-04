Locatarias del Mercado Llegan a Acuerdo Ante el Coronavirus.

Escuintla, Chiapas. 04 de abril del 2020.- El pasado viernes 03 del presente, las locatarias del mercado de la localidad, se reunieron por la mañana con el Edil Ever Daniel Velázquez Javalois, con la finalidad de tratar asuntos relacionados con la pandemia del Coronavirus.

Como no existe la posibilidad de cerrar el mercado por posibles contagios del coronavirus tanto como de personas que acuden a realizar las compras para la alimentación, las mismas locatarias y vendedores ambulantes que acuden a realizar algunas ventas.

Se llegó al siguiente acuerdo en donde para evitar cualquier tipo de contagios, toda aquella persona que llegue a vender al mercado, debe portar el cubre boca y guantes en sus manos, aquella persona que no acate tal disposición, no se le permitirá la entrada a vender al interior del mercado. EL ORBE/Alonso Castañeda Pineda

Molesta a la Ciudadanía Cierre del Parque “Revolución”

Escuintla, Chiapas. 06 de Abril del2020.- Lo bueno que hizo el Ayuntamiento Municipal en Escuintla, fue el cierre de bares y cantinas, aunque esto no fue bien visto por los dueños de estos negocios, ni por los adictos a las bebidas embriagantes sin embargo dijo el señor José Manuel Canseco que, los que están ganando quienes de manera clandestina, evaden a la justicia y venden bebidas alcohólicas.

Lo que no fue bien visto por la ciudadanía, padres de familia, Jóvenes y niños, fue el cierre del parque Revolución de este lugar, porque de esta manera se coarta el espacio libre a jóvenes y niños que llegan a divertirse por la mañana a divertirse sanamente a este lugar, dicen que en el parque no existen aglomeraciones porque no existe ningún evento Político.

Hasta la cancha a donde niños y jóvenes llegan a practicar algún al consumo de las drogas que esta si no son perseguidas por la ley en Escuintla, se desconoce quien inició todo este alboroto que para los Escuintlecos es de mal gusto, que se vayan al carajo con todo y su Coronavirus terminaron diciendo. EL ORBE/Alonso Castañeda Pineda.