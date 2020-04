Transportistas no Acatan Medidas Preventivas Ante el Coronavirus

Son Mucos

Tapachula, Chiapas; 23 de Abril.- Eduardo Ángeles Arenas, del Bloque de Organizaciones Sociales de Izquierda AC., sostuvo que han recibido quejas de militantes y de distintos sectores, en el sentido de que el transporte público no está acatando las disposiciones para evitar la propagación del mortal Covid-19.

En entrevista para EL ORBE, reconoció la importancia del transporte colectivo por la necesidad que tienen de trasladarse desde sus comunidades hacia cualquier punto del municipio y viceversa, sobre todo para realizar la compra de alimentos y medicinas, o para ir al trabajo.

Sin embargo, aseguró que los choferes o los concesionarios no están acatando debidamente la instrucción de las autoridades de Salud, ya que, en lugar de observar la sana distancia, llenan de pasajeros las unidades colectivas.

Puso como ejemplo las rutas de mayor demanda como Cobach y Libertad El Carmen, “en la que los pasajeros van aglomerados, como latas de sardinas”.

Incluso, según Ángeles Arenas, en las noches los choferes de las colectivas permiten que vaya gente parada dentro de sus unidades, rompiendo por completo la instrucción de las autoridades de Salud por el apretujamiento entre las personas.

Por eso, insistió, no hay compromiso por parte de los concesionarios con las autoridades de Salud, “porque se ha visto que en las colectivas tampoco hay higiene. Están sucias, llenas de polvo y de desperdicios, con pasamanos totalmente oxidados, lo que da margen a cualquier contagio”.

Ante ese panorama, hizo un llamado a la Delegación del Transporte, a Tránsito del Estado y a otras autoridades, a que hagan cumplir las normas emitidas por las autoridades, antes de que sea tarde. EL ORBE / Nelson Bautista