Mantiene Frontera Talismán Cerco Sanitario Controlado por Civiles

Tapachula, Chiapas; 18 de Mayo.- Una de las comunidades que han tomado más en serio la contingencia por el Covid-19 es Frontera Talismán, en los límites de Chiapas con Guatemala, donde la misma sociedad instaló cercos sanitarios y tomó el control de entradas, salidas, transporte, deportaciones de migrantes y movilidad humana.

Todo eso ha ocasionado que no haya contagiados de la pandemia y que haya un control estricto en la salud de los pobladores.

Wilman Vela López, representante de la sociedad civil “Colonos de Talismán, dijo en entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, que adoptaron esa postura en cumplimiento al llamado del Gobierno Federal y Estatal para prevenir la proliferación de la pandemia.

Se trata de mantener cerrados los accesos a la comunidad en retenes a los que han denominado “Módulos de salud”, en la que no se permite la entrada a extraños a la comunidad, el transporte debe cuidar las formas y hay un control estricto de la movilidad.

Se turnan en grupos de 15 personas -de esa misma comunidad- y se van relevando para mantener cubierto todo el día y la noche. Pueden salir y entrar todos los pobladores respetando las indicaciones de Salud.

Al hablar de los transmigrantes y de los turistas que, comúnmente, pasaban por miles todos los días por ese lugar, señaló que las fronteras hacia México siguen cerradas y por eso ese tipo de visitantes se ha reducido a cero.

Aclaró que no están impidiendo el paso a nadie, siempre y cuando se cumpla con el ordenamiento emergente por la enfermedad, “aunque lo que menos se quiere es que, en esta contingencia, entren personas que no son de la comunidad”.

Sobre el acceso a migrantes que están siendo deportados, indicó que están trabajando coordinadamente con las autoridades mexicanas y los Consulados, para hacer comités de acompañamiento y dar fluidez a ese trámite, para cerciorarse de que no se queda nadie de ellos.

“No somos una institución, pero sí una sociedad que se preocupa y que la comunidad está prestando y quedemos como una buena imagen de frontera”, señaló al mencionar que ya han ocurrido al menos seis transbordos en estos días. EL ORBE / Miguel Laparra