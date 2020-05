Migrantes Desplazan Mano de Obra De Chiapanecos en la Construcción

Tapachula, Chiapas; 27 de mayo. – La mano de obra proveniente de Guatemala y de otros países centroamericanos, prácticamente ha desplazado a la de los chiapanecos en Tapachula y en el resto de los municipios de la Frontera Sur, al menos en cuanto al ramo de la construcción.

Así lo aseguró el maestro albañil Juan Pérez, quien agregó que, con la llegada de tanto centroamericano, las obras se las están dando a éstos, por la sencilla razón de que cobran más barato.

El entrevistado añadió que una obra que una obra que vale unos 45 mil pesos, los migrantes se comprometen en hacerla en 25 mil pesos, “y eso es principalmente el motivo del desplazamiento de la mano de obra de Tapachula”.

Antes de la pandemia, según comentó, a los ayudantes se les pagaba 200 pesos diarios, pero que ahora apenas pueden darles 150, y sabe que ese dinero no le alcanza al trabajador para sostener a su familia.

Consideró que lo que más está afectando a los albañiles o constructores, es que muchos se han quedado sin trabajo, por la crisis económica que ha generado la pandemia o porque, quienes van a construir, prefieren lo barato con los centroamericanos.

Dijo que en la pegada de ladrillos están cobrando generalmente 40 pesos por metro cuadrado, pero que aun así no le alcanza en virtud de que los precios de los productos de la canasta básica se fueron para arriba.

Comentó además que hay migrantes que ofrecen sus servicios con precios muy baratos, pero no tienen la experiencia para hacerlo.

Abundó que, debido a la pandemia del coronavirus, muchas obras se han quedado paralizadas y, en otros casos, la población prefiere no mover por ahora ninguna construcción sino hasta que la contingencia pase. EL ORBE / Nelson Bautista