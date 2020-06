Población Inconforme con Filtros Sanitarios en el Centro

* Detectan 5 Sospechosos de Covid.

Tapachula, Chiapas; 21 de junio del 2020. – Al menos cinco personas fueron detectadas en las últimas horas como sospechosos de ser positivos al Covid-19 en uno de los filtros sanitarios instalados en el centro de la ciudad y de inmediato se canalizaron para realizarse las pruebas y recibir atención médica.

Aún así, gran parte de la población que acude a ese sector de la ciudad ha protestado por que son sometidos a revisión y hasta han tratado de agredir al personal de Salud, argumentando que esa enfermedad no existe.

Alejandra Monserrat García, personal de Protección Civil del Estado, dijo en entrevista que se lleva un registro de las personas y sus temperaturas, además de otros síntomas visibles relacionados a la pandemia, como la gripa, tos, cefalea, entre otros.

A las personas que, por alguna circunstancia, presentan temperaturas superiores a los 37.6 grados, se les hace un registro y se toman sus datos personales para darle un seguimiento y no se le permite ingresar al polígono sanitario.

Reconoció que muchas personas se molestan por las revisiones, incluso que pasan con cubrebocas y metros después se los quitan en muestra de rebeldía.

También ha habido resistencia para aceptar el gel antibacterial, “que si les ponemos muy poco o mucho”.

De igual forma, que se molestan mucho porque no se permite el acceso a personas de la tercera edad o niños, a pesar de que la salud de cada uno de ellos se está poniendo en riesgo.

Lamentó que muchos no han acatado las recomendaciones de las autoridades de permanecer en casa y van al centro solo a comprar ropa o zapatos.

Recordó que Chiapas continúa en “semáforo rojo”, es decir, es un periodo de gran número de contagiados y fallecidos por coronavirus.

En ese punto de la ciudad, pudieron pasar el filtro 230 personas en cuatro horas. EL ORBE / M. Cancino