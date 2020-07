Agreden a Trabajadores de Salud en Tuxtla Chico y Mapastepec

*Se Oponen a la Sanitización de sus Comunidades.

Tapachula, Chiapas; 30 de Junio del 2020.- Trabajadores de la Secretaría de Salud que emprendieron en las últimas horas tareas de fumigación para abatir el mosco transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya, fueron agredidos por la población en los municipios de Tuxtla Chico y Mapastepec.

José Cruz Rodríguez Ramos, coordinador médico del Área de Vectores del Distrito de Salud VII, dio a conocer en entrevista para este rotativo que la renuencia entre parte de la sociedad pudiera ser por falta de información.

“Nosotros tratamos de ser enfáticos de que las actividades que hacemos son por el bien de la comunidad, y si estamos trabajando es porque realmente hay gente enferma”, indicó.

En el caso del combate al Dengue, indicó que, en la mayoría de las veces, las brigadas acuden al llamado de los representantes de colonias o comunidades que piden las acciones contra esas enfermedades que se propagan por medio del piquete del zancudo.

Sin embargo, dejó en claro que la mayoría de la población está aceptando las medidas emprendidas, porque ellos mismos se dan cuenta que la densidad del mosco ha aumentado.

“Todas las colonias se atienden de acuerdo a la petición, aunque no el mismo día, porque tenemos una fuerza de tarea disminuida por la contingencia. Pero si nos avisan, en un lapso no mayor a 72 horas se le está dando la atención de acuerdo a la solicitud que hagan”, indicó.

Reconoció que ha aumentado considerablemente el número de personas afectadas con dengue En los municipios de la región.

A pesar de ello, calculó que este año en la región hay alrededor de un 85 por ciento menos en el número de casos, si se compara con años anteriores.

Para lograrlo, indicó, se han puesto en marcha una serie de acciones como la eliminación de criaderos, la descacharrización y, posteriormente, la fumigación.

En lo que respecta a los 16 municipios que conforman al distrito de Tapachula, indicó que el mayor número de personas afectadas con el Dengue las han encontrado en Cacahoatán y Huixtla.

Se calcula que, durante la temporada de lluvias, el número de personas contagiadas por ese virus aumenta hasta tres veces más que en el resto del año.

Además, hay subregistro de los casos, porque no todos los afectados acuden a la atención médica y opta por remedios caseros.

Por eso, hizo un llamado a la sociedad en general a acudir a las unidades de Salud más cercanas en el momento de tener los síntomas del Dengue o de otras enfermedades, para no poner en riesgo su vida.

En virtud de la contingencia por Covid, según dijo, están solicitando mayor participación de las familias en sus propias viviendas, mientras que el personal de Salud intensifica las acciones en las calles. EL ORBE/M. Cancino