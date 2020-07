Se Hunde Carretera en la Zona Rural que Une Tuzantán con Tapachula

Tapachula, Chiapas; 01 de julio del 2020. – Las intensas lluvias de los últimos días han ocasionado severos daños en los caminos rurales de la región, y dejado incomunicadas a cientos de familias de escasos recursos económicos.

En las últimas horas, campesinos reportaron que se hundió una carretera que une a los municipios de Tuzantán y Tapachula. Conforme pasaron las horas, ese tramo se ha ido desboronando a tal grado que casi ha desaparecido y se ha ido en el voladero.

Las comunidades más afectadas son los cantones Tiro Seguro y Unión Esperanza, ambas de Tapachula, así como finca El Potrillo y cantón Los Ángeles, de Tuzantán.

La problemática no es una situación aislada, luego de que ese tramo ha sufrido lo mismo en dos ocasiones anteriores y fue reconstruido en su totalidad.

Incluso comentaron que ya llegó personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y que les dijeron que esta vez no se podrán hacer esos trabajos, porque no hay dinero.

Algunos pobladores se ofrecieron para caminar y arriesgar sus vidas entre cañadas para el trasiego de alimentos que requieren esas comunidades.

Por eso hicieron un llamado urgente a las autoridades federales para que se aprueben los recursos emergentes que se requieren para esa obra. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello