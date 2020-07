Detectan Virus de la Mortal Sífilis en Trabajadoras Sexuales Locales

Tapachula, Chiapas; 6 de Julio del 2020.- Dos trabajadoras sexuales de la ciudad dieron positivo a la sífilis, luego de un chequeo médico realizado en las últimas horas, reveló el encargado de la oficina de “Brigadas Callejeras”, Cristian Gómez Fuentes.

Entrevistado luego de que esa organización, que entre otras cosas atiende a las trabajadoras sexuales y lleva un seguimiento médico, reinició sus operaciones y dará servicio todos los días a partir de la fecha.

Ambas mujeres, que siguen en evaluaciones médicas para confirmar la enfermedad, fueron atendidas y suspendieron sus actividades.

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria. Infecta el área genital, los labios, la boca o el ano y afecta tanto a los hombres como a las mujeres.

La etapa temprana de la sífilis suele causar una llaga única, pequeña e indolora. Algunas veces, causa inflamación de los ganglios linfáticos cercanos. Si no se trata, generalmente causa una erupción cutánea que no pica, frecuentemente en manos y pies.

Muchas personas no notan los síntomas durante años. Los síntomas pueden desaparecer y aparecer nuevamente.

Las llagas causadas por la sífilis facilitan adquirir o contagiar el VIH durante las relaciones sexuales. Si está embarazada, la sífilis puede causar complicaciones. En casos raros, la sífilis causa problemas de salud serios e incluso la muerte.

Según Gómez Fuentes, hasta la fecha no se han encontrado casos de trabajadoras sexuales en Tapachula con problema de VIH. “Durante los chequeos médicos no se ha registrado algún contagio con esa enfermedad”.

Por otro lado, explicó que debido a la pandemia, el número de trabajadoras sexuales aumentó entre un 15 y 20 por ciento, pues muchas personas que laboraban en bares y cantinas quedaron desempleadas y buscaron otra alternativa para sobrevivir.

Calculó que, en el centro de la ciudad, hay unas 200 mujeres que ofrecen ese tipo de servicios, más otras cien que lo hacen en la periferia. Todas ellas van a su chequeo médico, indispensable para que puedan desarrollar su actividad. EL ORBE / Nelson Bautista