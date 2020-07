Urge Proyecto Para Reactivar al Turismo en el Soconusco

* Afirman Empresarios de la Región.

Tapachula, Chiapas; 12 de julio del 2020.- Los empresarios del sector turístico están trabajando fuerte con tal de reactivar este rubro y hacerlo crecer, luego de la vuelta a la nueva normalidad dentro de la fase de la pandemia por el coronavirus.

Así lo dio a conocer, Alexander Fleck del Pino, director de la empresa Nativo Tours, quien afirmó que, primero, trabajan en este rubro en todo lo que se refiere a las recomendación de las autoridades sanitarias para detener los contagios.

Así también, en todo lo referente a las formas y proyectos para entrar con vigor a la “nueva normalidad” y reactivar el turismo regional.

En entrevista para EL ORBE agregó que desde hace tres meses “hemos estado trabajando fuerte, sin parar, en todo lo relacionado a promociones. Hemos visto que organismos privados están trabajando con videos promocionales, como los hoteleros y la parte privada de otras dependencias, para que se conozcan los lugares turísticos que hay en la región y se puedan ofrecer para que sean visitados”.

Aseguró que el cierre de las fronteras ha afectado enormemente al turismo, a los sectores hotelero, comercial y restaurantero.

«Tenemos entendido que será hasta mediados de agosto cuando se abra el paso en la frontera con Guatemala para que los visitantes puedan arribar a Tapachula, bien sea de placer o de compras”», comentó.

El empresario opinó que “es necesario que todos jalemos por el mismo rumbo, porque estamos en el mismo barco y por eso se deben de impulsar proyectos turísticos de alto impacto para la reactivación de la economía regional”.

Agregó que, en cuanto al arribo de cruceros, para el resto del 2020 están confirmados cinco. Pero que las navieras están a la espera para ver qué sucede en estas dos o tres semanas por el comportamiento del semáforo sanitario.

Si se presentaran rebrotes de la pandemia, entonces cancelarían definitivamente esos cinco arribos, «y eso sería lamentable».

De momento ya está confirmado uno para el 1o de octubre, “pero si para entonces las navieras no tienen la certeza de que todo esté tranquilo en esta región en cuanto a la pandemia, lo que puede suceder es que se cancele todo, porque las navieras no toman sus decisiones en dos o tres días, por lo regular son seis meses antes”.

Añadió que cada embarcación traslada a unos 3 mil 500 cruceristas, que por cuestión del problema que hay, puede ser que arriben solo con el 50 por ciento. De todos modos, dijo, en Tapachula hay capacidad en este momento para recibir y atenderlos.

“Lo que buscamos es que haya la certeza y certidumbre de que podemos ofrecer nuestros servicios y no retroceder. Claro, atendiendo las recomendaciones sanitarias, como el uso del cubrebocas para que se pueda trabajar de manera precisa”, indicó.

Hay lugares turísticos interesantes en la región que son altamente cotizados por los visitantes, como la Zona Arqueológica Izapa, los manglares, las fincas cafeteras, el Museo de Tapachula, la Ruta del Chocolate, en Tuxtla Chico, entre otros. EL ORBE / Nelson Bautista