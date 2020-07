49 Empleados del ISSSTE Dan Positivo al Covid-19 Además de 60 Maestros

Tapachula, Chiapas; 13 de julio del 2020.- 49 trabajadores del ISSSTE en la ciudad han dado positivo al mortal Covid-19, así como 60 maestros, 12 de los cuales ya fallecieron a consecuencia de esa enfermedad.

Por ello, la base laboral de esa ependencia de salud y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), protestaron este lunes porque señalan que no hay cómo atender a los derechohabientes y, por lo mismo, se están muriendo,

Sara Valdepeña Sánchez, jefa de quirófano del Área Quirúrgica y delegada sindical, relató en entrevista que las actuales autoridades federales no hicieron la contratación para el material de reposición y que, por eso, a los fracturados los tienen que mandar a Tuxtla Gutiérrez para que los atiendan, pero que muchas veces los regresan.

Además, que si algún paciente necesita una endoscopía o algún estudio, no sirven los aparatos.

Luego de un censo cobre la salud de los trabajadores en esa clínica en la localidad, indicó que 49 dieron positivo y que, lamentablemente, algunos de ellos son de bolsa de trabajo y por lo tanto, no tienen derecho a nada.

Indicó que no hay garantía de que ya no sigan los contagios, luego de que no cuentan con áreas delimitadas para la atención de los pacientes infectados con ese mal.

La situación es tan grave que señala que los mismos trabajadores están poniendo de sus bolsillos para poder atender a los pacientes, porque no hay recursos ni siquiera para el lavado de manos.

«Todo el tiempo se tiene que estar aportando. Si se descompone un aparato y urge en los quirófanos, los trabajadores lo tienen que pagar», reveló al asegurar que en esa clinica-hospital se están contaminando, «porque no tenemos con qué trabajar». EL ORBE/Jesús Sánchez Martínez