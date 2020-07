Exigen que Cubrebocas sea Obligatorio en el Servicio del Transporte Público

*Pulpos» y Empleados Hacen lo que Quieren

Tapachula, Chiapas; 16 de Julio del 2020.- El uso de cubrebocas en el servicio de transporte colectivo debe ser obligatorio y las autoridades deben velar porque se cumplan esas disposiciones, porque de lo contrario, los contagios de Coronavirus van a continuar en Tapachula.

De esa forma lo consideró Diego Amores Balbuena, usuario de ese tipo de transporte, quien dijo que de nada sirve que algunos pasajeros lleven cubrebocas, mientras que los demás hacen caso omiso a las recomendaciones sanitarias.

Una manera de obligar a la gente que lo use a la hora de subir a una colectiva, es que el conductor de la misma no les dé el servicio si no lo lleva puesto, ante la posibilidad de que se contagie o infecte a los demás pasajeros, sostuvo.

Comentó que los dueños de las concesiones, imponen una cuota a sus choferes, y ante las restricciones, a veces los conductores sólo sacan para la gasolina y la cuota.

Por eso, insistió en que las autoridades de transporte son las que deben ver porque todos los pasajeros, conductores y hasta «chalanes» usen cubrebocas para evitar los contagios. EL ORBE / Nelson Bautista