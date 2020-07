Acosa Telmex a Usuarios por Cobro De Servicios

Evaristo Ángeles, el declarante.

* No toma en Cuenta la Pandemia.

Tapachula, Chiapas; 19 de Julio del 2020.- «La empresa Teléfonos de México (TELMEX) acosa impunemente a sus propios usuarios, pero brinda pésimo servicio», sostuvo, Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, consejero político del Bloque de Organizaciones Sociales de Izquierda Siempre (Blosis).

En entrevista para EL ORBE señaló que, en esta etapa complicada por la falta de crecimiento económico en la región desde antes de la pandemia, muchos ciudadanos desgraciadamente tienen atrasos en el pago de los servicios de telefonía residencial o comercial.

Luego de varios meses de contingencia, dijo, los corporativos más importantes de la nación, como el caso de Telmex, aumentaron la presión para pagos inmediatos por sus servicios.

«Sin importarle que se está viviendo una crisis de recesión económica y financiera en todos los aspectos, tanto nacional como internacional, en donde la región Soconusco y Tapachula no son la excepción», indicó.

Dejó en claro que son los consumidores y los usuarios quienes mantienen a las empresas y pagan altas tarifas por servicios de calidad, pero no se los dan.

Aseguró que agremiados a esa organización social, se han quejado en contra de Telmex, porque si alguno presenta un atraso, aparte de que le cancelan todo, desde las siete de la mañana les están llamando para el cobro sistemático durante todo el día, fines de semana y hasta los festivos, «y eso literalmente es un acoso sancionado por las leyes mexicanas».

En esa impunidad, agregó que hay otros hostigamientos similares diarios en contra de los usuarios, como el caso de los bancos o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), «a pesar de que Chiapas suministra la mayor cantidad de energía hidroeléctrica que consume el país y que incluso se vende a Centroamérica».

Lamentó que las pocas oficinas gubernamentales que estaba al servicio de la población para presentar sus inconformidades, las hayan cerrado, como el caso de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que estaba en Tapachula y se la llevaron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

«Eso viene agudizar más la problemática de la población que no tiene un lugar donde quejarse por los abusos de la iniciativa privada o de las mismas oficinas prestadoras de servicios, como la CFE, Telmex, Infonavit, entre otros», abundó.

Dejó en claro que no hay la capacidad económica para poder estar viajando a Tuxtla Gutiérrez y darles seguimiento a las quejas en la Profeco, ni tampoco la adquisición de computadoras para poder realizar los trámites en plataformas digitales.

Por eso hizo un llamado a los Senadores y Diputados federales que hagan valer la que dice la constitución en torno al acoso, ya que millones de usuarios pudieran estar siendo víctima de esa situación que se ha convertido en impunidad.

De igual forma, a los Diputados locales, para que justifiquen sus salarios en la defensa de la sociedad chapaneca, «porque se encuentra en un estado de indefensión, ante un panorama crítico en el que se está perdiendo el poder adquisitivo y la vida misma». EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello