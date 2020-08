El Alcalde Julio Calderón No Atiende Reclamos de Cacahoatecos

*Se Deshace la Carretera en Salvador Urbina.

Tapachula, Chiapas; 04 de Agosto de 2020.- Los habitantes del ejido “Salvador Urbina”, del municipio de Cacahoatán, tienen problemas con la carretera que va a ese lugar, y no obstante de que ya se lo informaron al presidente municipal priista, Julio Calderón Sen, éste nada ha hecho por su arreglo.

Lo anterior lo denunció el comisariado Lázaro Hernández Godínez, quien dijo en entrevista que las condiciones de la carretera son pésimas y que un día de estos podría haber un accidente de graves consecuencias, lo cual sería culpa de las autoridades municipales, porque ya se les avisó y nada resuelven.

Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días, parte de la carretera en plena comunidad se derrumbó hacia un precipicio, explicó, y por eso han pedido el apoyo a las autoridades, pero estos no les hacen caso.

Por otro lado, mencionó que también tienen problema con la luz, ya que rumbo al campo de futbol se robaron más de 500 metros de cableado y, de igual forma, lo reportaron, pero ni caso les hicieron.

Añadió que ahí se necesita que pongan nuevos postes pero nada consiguen, a pesar de que hace ya mucho tiempo hicieron esta solicitud en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad.

En otro orden de ideas, Hernández Godínez se refirió al transporte colectivo. Dijo que no respetan las indicaciones de las autoridades de Salud, ya que las combis colectivas van llenas y en ocasiones, son 25 pasajeros los que meten, sin importarles para nada la sana distancia.

El servicio del transporte lo brinda una empresa pero no respetan la sana distancia y mucho menos hacen uso del cubrebocas, por lo que es un peligro para todos los usuarios, quienes a diario ocupan este servicio. EL ORBE / Nelson Bautista