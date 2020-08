Vecinos de Colonias Populares No Soportan a Los Migrantes

En San Antonio Cahoacán.

Tapachula, Chiapas; 05 de agosto.- Vecinos de la colonia San Antonio Cahoacán, al suroriente de la ciudad, ya no soportan la presencia de cientos de migrantes que viven o deambulan por ese lugar, ya que aparte de que contribuyen a la contaminación porque hacen sus necesidades fisiológicas en las calles, también son un peligro ya que muchos de ellos se dedican a robar en casas habitación y otros a cometer asaltos.

Alfredo de la Cruz Cordero, vecino de esa colonia, dijo en representación de los habitantes de ese sector de la ciudad, en donde se ubica el albergue para migrantes «Belén», que el Instituto Nacional de Migración (INM) se debería de poner a trabajar y poner un alto a esa problemática.

Dijo que en esa zona de la ciudad, quedaron varados cientos de migrantes, quizá miles, de diferentes nacionalidades que lamentablemente se dedican a cometer todo tipo de ilícitos.

Expresó que las calles de esos lugares se han convertido en baños públicos, donde los migrantes realizan sus necesidades fisiológicas y sexuales, además que cometen asaltos, robos y demás delitos en contra de la gente de esta región.

Se preguntó por qué a esos extranjeros les dan un trato especial, y hasta da la impresión de que los mismos policías les tienen miedo, porque no actúan en contra de ellos cada vez que cometen algún ilícito.

Además, que decenas de migrantes se han posesionado de viviendas, que no se sabe si las rentaron, pero que las han tomado como guaridas para después de perpetrar asaltos y robos.

«Se esconden ahí, situación por la cual es necesario que se ponga en marcha un mega operativo para asegurarlos y limpiar esa zona de migrantes que se han convertido en maleantes».

Señalo que urge la presencia de migración por este sector de la ciudad y frenar esta problemática que desde hace ya varios meses han estado padeciendo. «Nosotros no queremos más centroamericanos en Tapachula», expresó. EL ORBE / Nelson Bautista