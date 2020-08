Recomienda IMSS Evitar el Dengue en Temporada de Lluvias

Tapachula.- Ante las condiciones de calor y humedad que se presentan en varias regiones del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhorta a la población en general a intensificar las acciones de prevención y control del mosco transmisor del Dengue, enfermedad que pone en riesgo la vida cuando no se atiende oportunamente.

Los síntomas de esta infección viral, conocida como “quebranta-huesos”, aparecen 10 a 12 días después de sufrir la picadura del mosquito. Se manifiesta principalmente con fiebre por más de tres días, intenso dolor de cabeza, huesos, músculos y glóbulos oculares, señaló Julio César Jan Gómez, epidemiólogo del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 en Tapachula.

Puntualizó que los meses más álgidos, en los que se esperan muchas incidencias de este padecimiento, son Julio, Agosto y Septiembre.

El IMSS otorga tratamiento médico, que consiste en la administración de paracetamol e hidratación, debido a que no hay un tratamiento a nivel mundial; por ello, sólo se prescribe medicamento para evitar la fiebre y los dolores agudos que genera, indicó.

Para evitar la proliferación de este mosquito se deben eliminar todos los criaderos potenciales del insecto, aquellos con residuos de agua, y para prevenir la picadura es recomendable colocar mosquiteros en puertas y ventanas, expuso.

Asimismo, recomendó el uso de repelentes o insecticidas no tóxicos, sobre todo al amanecer o anochecer, momentos en que el mosquito tiene mayor predisposición para alimentarse de sangre.

Finalmente, Jan Gómez invitó a la población derechohabiente que presente fiebre y dolor de cuerpo a que evite la automedicación y acuda a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción, para ser valorado por el médico familiar. Comunicado de Prensa