Estudiantes Denuncian en CEDH Que no Ingresaron a Plataformas

Tapachula, Chiapas; 26 de agosto de 2020.- Un grupo de jóvenes encabezado por, Iris Janet Guzmán Barrios, se presentaron este miércoles a las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), para denunciar que el día que presentarían examen para su ingreso a la escuela normal “Fray Matías de Córdova”, no pudieron entrar a la plataforma virtual.

Ante los medios de comunicación dijo que, a consecuencia de ello, ahora los han dejado totalmente fuera del plantel.

En su petición, los jóvenes dijeron que pagaron mil 300 pesos por el derecho al examen, y ahora sienten que no es justo que las autoridades de esa escuela los hayan dejado sin la posibilidad de ingreso.

Por eso pidieron la aplicación del examen, o en su defecto, el pase directo al primer semestre, puesto que la falla que hubo ese día no fue por culpa de ellos.

Guzmán Barrios abundó que ya tuvieron una reunión con el subdirector de la Normal y con la titular de la Secretaría de Educación y Cultura del Ayuntamiento, para que les ayuden a resolver su problema, además de que se presentaron en la Delegación de Gobierno, con el mismo fin.

En la solicitud incluyen la formación de un nuevo grupo para los 15 jóvenes que de momento quedaron fuera, quienes han seguido con la gestión y trámites de ingreso desde que trataron de presentar el examen de ingreso.

Esos estudiantes coincidieron en que continuarán con sus peticiones a las autoridades para que sean tomados en cuenta y les puedan proporcionar un lugar dentro de la educación superior. EL ORBE / Nelson Bautista