Por Pandemia Suspenden Temporada de Cruceros 2020

Reprograman Ocho Arribos Para 2021.

Tapachula, Chiapas; 30 de agosto de 2020.- Definitivamente, en lo que resta del año ya no habrá ningún arribo de cruceros a Puerto Chiapas, sino será hasta los primeros meses del 2021, reveló, Alexander Fleck Del Pino, director general de la empresa Nativo Tours.

En entrevista para EL ORBE dijo que las navieras tienen un esquema de protocolo totalmente definido, y como son muy cuidadosas, no quieren hacer nada a la carrera, y que por eso prefirieron reanudar el servicio hasta en los primeros meses del 2021.

Explicó que los cambios de rutas, de itinerarios, y otros, ha movido el servicio a los cruceristas hasta inicios del próximo año, porque están tomando muy en serio el tema de la pandemia y hasta que no haya vacunas no habrá una confianza total.

Según Fleck, ya estaban debidamente agendados ocho arribos de cruceros a Puerto Chiapas para lo que resta del año, pero que las condiciones cambiaron y que por eso fue necesario posponer esta actividad.

Aceptó que, con la reprogramación de los cruceros, económicamente y en otros aspectos se pierde, ya que aparte de que podría ser un detonante, hay otras actividades que están inmersas o que tienen que ver con la presencia de los cruceristas en los lugares turísticos del Soconusco.

Sin embargo, consideró que de momento no se puede hacer nada, sino seguir trabajando en los protocolos y con más fuerza para que los arribos del próximo año sean positivos y efectivos en cuanto a la derrama que producen.

Por otro lado, manifestó que, en reciente reunión con los representantes de los 16 puertos de altura del país, quedó establecida la importancia de Puerto Chiapas.

Señalo que se hizo énfasis en la colindancia con Centroamérica, por lo que la Dirección General de Puertos del país -según el empresario- ha propuesto que se le apoye en todo al puerto chiapaneco para que encuentre su total desarrollo. EL ORBE / Nelson Bautista