Caos en la Unidad Administrativa de Tapachula

* Dependencias Solo Trabajan Medio Tiempo.

Tapachula, Chiapas; 31 de Agosto de 2020.- Contribuyentes de la ciudad de Tapachula que quieren realizar el pago de impuestos por diferentes conceptos, así como personas que necesitan hacer diversos trámites, se han tenido que enfrentar a la apatía, falta de atención y negligencia de funcionarios estatales que mantienen a la Unidad Administrativa en un caos.

Inconformes, manifestaron ante rotativo EL ORBE, que el inmueble gubernamental, ubicado al sur de la ciudad, alberga las oficinas de Conciliación y Arbitraje, Hacienda Estatal, Delegación de Gobierno, Registro Civil, entre otras.

Sin embargo, con el argumento de que están siguiendo medidas sanitarias, los funcionarios permiten solamente la entrada de un número muy bajo de personas, y toda la población que llega a realizar algún trámite se aglomera en la entrada principal del edificio, se vuelve una verdadera anarquía.

No hay organización, en la puerta principal no se respeta la sana distancia y por varias horas la población tiene que esperar bajo los rayos del sol o la lluvia, suplicando la oportunidad para ser atendidos.

Alejandro “N”, pensionado, con 86 años de edad, lamentó la falta de atención en el Gobierno de la cuarta transformación.

Este lunes desde las 8:00 de la mañana acudió a realizar un trámite, sin embargo, no pudo ser atendido debido a que la gente se arremolinó en la entrada principal, no hay quien organice o ponga orden, no hay personal que indique en donde se deben formar, o en que ventanilla los pueden atender.

“Es un desastre, nadie da información, todos se amontonan y hacen lo que quieren, no hay respeto, y los funcionarios solo atienden hasta las dos de la tarde, según para protegerse de la pandemia del Coronavirus, mientras el pueblo sigue sufriendo la indiferencia gubernamental y corriendo riesgos,”, señaló.

Apuntó que mujeres, ancianos y personas con discapacidad son las que más sufren la falta de atención.

Recordó que en otros años por lo menos había más organización, se ponían carpas para proteger a la población de los fuertes rayos del sol o de las lluvias de la temporada.

Comentó que la actitud negligente de funcionarios estatales, encabezados por el delegado de Gobierno, Omar Ornelas, quien se supone es el representante de la autoridad estatal en la región del Soconusco, ha provocado incidentes, como ancianos que se han desmayado por no aguantar los fuertes rayos del sol.

Ante tal situación, piden la intervención de las autoridades competentes, para que pongan orden, que se instalen carpas, y se coloque la señalética correspondiente con personal capacitado para atender a la población que llega a realizar diversos trámites, y evitar aglomeraciones que ponen en riesgo la salud de la población.

Agregó que por increíble que parezca un buen número de población que acude a diario a realizar el pago de impuestos, por varios conceptos, se tienen que regresar al ver el desastre en que se ha convertido la Unidad Administrativa. EL ORBE/Jesús Sánchez Martínez