Comercio Establecido en Tapachula Reporta Aumento en 40% en Ventas

*En Forma Paulatina.

Tapachula, Chiapas; 02 de septiembre del 2020.- Al hacer un balance de lo ocurrido en el mes y medio que lleva vigente la «nueva normalidad», comerciantes establecidos y prestadores de servicios coincidieron este miércoles que hay un aumento en las ventas en alrededor de un 40 por ciento, aunque lejanas todavía de lo que sucedía antes de la pandemia.

Roberto Alejandro García Zenteno, representante de los empresarios del Paseo Peatonal de Tapachula, reconoció en entrevista para EL ORBE que, el estar en semáforo sanitario amarillo, no significa que no se tengan que cumplir con las medidas preventivas; por lo contrario, que hay que protegerse aún más para evitar el rebrote del mortal Covid-19.

Consideró que los controles sanitarios en parques y otros espacios públicos debieron de continuar, al igual la vigilancia para que la sociedad use el cubrebocas y acate el resto de las instrucciones de Salud.

«Crear una imagen de que ya estamos saliendo de una problemática yo creo que es inadecuado y se debe de seguir guardando la distancia y todo lo que se necesita para evitar contagios», comentó.

Comentó que, con la apertura de la frontera con Guatemala, las ventas podrían tener un repunte considerable, así como en prestadores e servicios, como los hoteles, que apenas comenzaron a tener visitantes hospedados.

Además, que el llegar al semáforo amarillo podrí ser un atractivo para el retorno de los turistas y, por lo mismo, la recuperación económica e la Frontera Sur.

Dejó en claro que ese 40 por ciento en ventas aún no permite cubrir todos los gastos e operación de los comercios establecidos, como rentas, pagos de créditos bancarios, impuestos, energía eléctrica, nóminas, entre otros.

«Para poder irnos nivelando tendríamos que tener un 80 por ciento de aumento en las ventas, o sea, está complicado. Pero, lo más peligroso es que la gente tome como el semáforo amarillo como que no hay necesidad de cubrebocas, lavarse las manos, o tener un gel o desinfectarse, todas las medidas sanitarias deben de seguirse», opinó.

El empresario reconoció que hay sectores comerciales que no han tenido el incremento en las ventas que se esperaban; por lo contrario, que hay factores que las han reducido aún más, como las clases virtuales.

Puso de ejemplo a las papelerías y otros establecimientos con venta de artículos escolares y uniformes, que están pasando una situación complicada.

Recordó que, durante el periodo crítico de la contingencia, en términos generales solo vendían alrededor del 10 por ciento de lo normal, aunque en algunos casos, no vendieron absolutamente nada y tuvieron que cerrar. EL ORBE / Manuel Cancino