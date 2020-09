Denuncian Desabasto Total de Agua en Mazatán

* SAPAM Lleva Meses sin Surtir el Vital Líquido.

Tapachula, Chiapas; 13 de Septiembre.- El desabasto de agua potable en el municipio de Mazatán se ha generalizado de tal manera que ya se considera el peor periodo en la historia de ese municipio.

De acuerdo a usuarios, desde hace algunos meses el vital líquido empezó a escasear en los hogares, pero ahora definitivamente ya no hay agua en los hogares.

El pésimo servicio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillados Municipal (Sapam) durante la presente administración, ha originado el desabasto del vital liquido, lo que mantiene en desesperación a los hogares mazatecos.

Como nunca, las amas de casa deben recurrir a los vecinos que tienen pozos artesianos para pasarse todo el día acarreando agua con cubetas, porque no tienen ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas.

Ante ese calvario, vecinos del Barrio Esquipulas han acudido a exigir soluciones a la administración municipal, pero les han contestado que no sirve la bomba y tampoco hay dinero para repararla. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello