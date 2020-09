Libre el Paso en la Frontera México-Guatemala

* Para Ingresar Hay que Llevar la Prueba PCR

Tapachula, Chiapas; 18 de septiembre del 2020.- Luego de permanecer cerrados durante los últimos seis meses como una medida para evitar la propagación del contagio del Covid-19, este viernes por la mañana fueron abiertos de nueva cuenta los puentes internacionales que unen a México con Guatemala, y de inmediato entraron en operaciones.

En realidad, fue un día de fiesta para miles de familias que viven en las comunidades aledañas la franja limítrofe de las dos naciones, durante casi todo el día celebraron con juegos pirotécnicos.

Las iglesias estuvieron concurridas por aquellos que llegaron a dar gracias por el suceso, que lo consideran como una esperanza para salir de la grave crisis económica que se está viviendo.

En el acto de la apertura de los puentes, funcionarios de los tres niveles del gobierno de Guatemala, se congregaron en los cruces fronterizos.

Ahí, José Alink Navarro, representante de la Fiscalía de esa nación, dijo en entrevista para EL ORBE que están sumamente contentos por la reapertura del paso internacional, «porque el turismo hacia ambos lados va a generar la economía y la conectividad.

Las autoridades aprovecharon el día para verificar todas las oficinas gubernamentales, incluso que estuvieran desinfectadas y listos los filtros unitarios para el cumplimiento de los protocolos de entrada y salida de cada país.

Detalló que esos puntos, las autoridades de Salud (en ambos lados) van a medir la temperatura, verificar el uso de cubrebocas y gel antiviral, entre otras medidas.

«Es claro que no se ha terminado la calamidad de esa enfermedad, pero se puede reactivar la vida si se toman todas las precauciones posibles y que todos cumplamos», indicó.

Para los que sean detectados que presentan los síntomas de la pandemia, tendrán que cumplir con una cuarentena obligatoria, pero la podrán hacer en su domicilio.

Dejó en claro que también se abrieron las fronteras con los otros países circunvecinos y que por eso podrán ingresar a su territorio, hondureños, salvadoreños o de cualquier otra nacionalidad, siempre y cuando lo hagan de manera legal y cumpliendo con los protocolos.

Por su parte, Diana Navarro, del Centro de Salud de Guatemala, dijo que se llevará una estadística de personas que ingresan a su territorio, a quienes se les exigirá el acato estricto de las medidas sanitarias.

E el caso de las personas que deseen ir a ese país, deberán de llevar consigo una prueba de laboratorio realizada en no más de 72 horas anteriores, en la que se certifique que no están infectados de esa enfermedad.

Afirmó que personal de esa dependencia estará permanente en los cruces fronterizos para monitorear los flujos de personas, en la búsqueda intencionada de posibles infectados.

Reconoció que aún hay comunidades fronterizas, como el caso de la municipalidad de Malacatán, que se encuentran en semáforo sanitario rojo, y que incluso en algunas comunidades aún tienen pacientes hospitalizados o en recuperación ambulatoria en sus domicilios.

«Debido a eso tenemos que tener la mayor prevención de utilizar mascarilla, lavado de manos, gel y evitar salir de casa. Cada día que se realiza hisopados en el Centro de Salud, al menos uno de cada cinco personas sale positivo», informó.

Apuntó que hubo un momento que la misma sociedad quiso afrontar al gobierno para abrir la frontera con México, pero se logró mantener la estabilidad.

A diferencia de México donde las pruebas para detectar el Covid-19 solo las realiza el gobierno a través de las instancias que se determinen, Guatemala también las pueden hacer laboratorios particulares.

Luego de abrir el puente, la primera que ingresó a territorio mexicano de manera legal fue la guatemalteca, Luisa Ramírez.

Explicó a este rotativo que las autoridades de su país le recomendaron extremar los cuidados sanitarios durante el tiempo que estuvieran fuera de su nación, para o tener problemas al regresar.

«Durante estos seis meses de contingencia estuvimos encerrados en casa porque no podíamos salir», indicó al dar a conocer que su intención en esta vez era llegar a Tapachula para realizar sus compras, aunque en algunas ocasiones lo hizo para trabajar.

Reconoció que, durante la contingencia, muchas personas ingresaron a México utilizando garruchas, pero hubo quienes se cayeron y murieron, y por eso había el temor de utilizar esos medios o el tratar de cruzar el río.

En el tránsito contrario, Román Pérez, un tapachulteco con familiares en Guatemala, dijo que cruzaba la frontera hacia territorio chapín porque ya tiene años que no los ve, «y porque, incluso, hubo familiares que murieron y no pudimos visitarlos».

Por la tarde y noche, miles de unidades vehiculares hacían largas para que mañana a primera hora puedan ingresar a los dos lados, aunque la mayoría es hacia México. EL ORBE / M. Cancino