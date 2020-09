Secuestran Oficinas del Ejido Santo Domingo, Unión Juárez

Exigen Cambio de Directiva

Unión Juárez, Chiapas. 23 de septiembre.- Un grupo de ejidatarios de Santo Domingo, municipio de Unión Juárez, colocaron cadenas y candados en las oficinas del Comisariado Ejidal, violentando la ley y buscando desencadenar un conflicto social en la comunidad.

Herminio Verdugo Muñoz, Comisariado Ejidal electo por tres años, expresó que este martes 22 de septiembre alrededor de 15 ejidatarios secuestraron las oficinas de la comisaria con cadenas, asegurándolas ilegalmente.

Mencionó que estas acciones se dan debido a que los inconformes buscan tomar la Comisaría y es que desde el pasado 21 de septiembre, él y su comitiva concluyeron la encomienda en el cargo después de tres años.

Explicó que por decreto su comité debió haber sido relevado en asamblea por el término del periodo, y debido a la pandemia no la pudieron llevar a cabo por la recomendación federal de no conjuntar números poblacionales grandes.

Señalan que ante estos hechos, decidieron presentar una querella en la Fiscalía General del Estado con sede en Cacahoatán ante las acciones de toma con violencia.

“Por estatuto son los suplentes los que tendrían que suceder en el cargo la representación hasta que en asamblea sean elegidos los nuevos representantes, pero ante la contingencia no se ha podido llevar a cabo, y sin embargo se debe respetar el artículo 39 de la Ley Agraria, que dicta los anteriores términos y avala durante dos meses la sucesión hasta que se desarrolle una asamblea”.

Señaló que el grupo de 15 ejidatarios tendrán que responder ante la ley por estos hechos porque no es aceptable que esta gente que conformó su planilla busque desestabilizar al ejido incitando a actuar de manera ilegal.

Verdugo Muñoz añadió que serán las autoridades quienes apliquen la ley mientras ellos mantienen los informes de gastos, manejo de recursos bajo resguardo para rendir cuentas ante los ejidatarios. EL ORBE/ Dorian Scott Vázquez