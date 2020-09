Establecimientos que no Cumplan Protocolos Sanitarios Serán Clausurados: Secretaría de Salud

Tapachula, Chiapas; 25 de septiembre del 2020.- El Jefe Estatal de Promoción a la Salud, José Guadalupe Dantori Córdoba, advirtió que los establecimientos que no cumplan con los protocolos de sanidad, serán clausurados.

En una reunión sostenida este viernes en la ciudad, en la que participaron funcionarios de los tres niveles de gobierno, señaló en entrevista para EL ORBE que el objetivo de ese encuentro es evaluar l trabajo que se está haciendo en las medidas preventivas y promoción de la salud.

Las supervisiones, según dijo, se están llevando a cabo en todos los distritos y municipios, para verificar que no se baje la guardia y no vaya haber un rebrote de Covid 19.

En cuanto a las acciones preventivas indicó que los presidentes municipales de la región se han unido en torno a ello y que hay un impacto social de alrededor de un 98 por ciento e todas las comunidades.

Adelantó que se están conformando comités de salud en cada una de las comunidades y barrios de lo 16 municipios que conforman al distrito de Tapachula, en donde la sociedad podrá colaborar para detectar a un posible sospechoso de Covid, para que de inmediato se le dé la atención adecuada.

Además, que se reforzarán las estrategias de «Sana distancia», «Quédate en casa», «Visita domiciliaria», entre otras que ya se están desatorando, «porque ahorita el lema de nuestro gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, es cambiar los escritorios por el territorio».

De igual forma, a través del área de Protección Contra Riesgos Sanitarios se están haciendo los protocolos para la nueva normalidad, «porque hay un posible regreso de las instituciones como la Secretaría de Salud y demás, el primero de octubre».

Para ello, el personal que trabaja en las oficinas tiene que encontrar un lugar seguro y saludable y por eso se están validando los edificios y las acciones que se han puesto en marcha para cumplir con lo que dicen las recomendaciones sanitarias.

Por ejemplo, este viernes el Instituto Universitario de México (IUDM) fue certificado que cumplió con todos esos dispositivos para que se le permita que el personal administrativo regrese a esas instalaciones.

Hicieron algo similar la Universidad del Soconusco y la Unach, aunque faltan que hagan lo propio otras 15 escuelas del nivel superior en la región.

Luego reveló que se está presentando un proyecto ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el sentido que cada albergue donde se encuentren migrantes, debería de contar también con su propio comité.

Estos tendrán la responsabilidad de cuidar y vigilar que esos lugares estén sanos, seguros y libres de Covid. Se prevé que dentro de un par de semanas inicie la capacitación de los comités de salud de los albergues para migrantes.

En los recorridos que asegura han hecho en ese tipo de lugares, han encontrado infecciones, como las micosis, pero descartó las enfermedades respiratorias agudas.

Reconoció que gran parte de la sociedad ya disminuyó sus cuidados preventivos contra el coronavirus, según lo detectaron en lugares de diversión nocturna y algunos restaurantes, «en donde les dijimos que la pandemia continúa».

Advirtió que, los que no cumplan con los protocolos de salud, serán clausurados, «incluso aquellos restaurantes o establecimientos esenciales que no cumplieran, se volverán a cerrar».

Ante la posibilidad de que en el mes de octubre surja un rebrote, señaló que «eso en cualquier momento y lugar pueden pasar. Aquí lo importante es que la gente se cuide y active su escudo de prevención».

Aclaró que el retorno a las clases presenciales se dará hasta que hay un semáforo sanitario en verde, exista un consenso y las autoridades lo consideren prudente, mientras tanto, seguirán de manera virtual. EL ORBE / M. Cancino