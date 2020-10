Aumentan Embarazos en Menores de 16 Años en la Región Soconusco

Tapachula, Chiapas. 19 de octubre del 2020.- La falta de atención en los hogares por parte de los padres de familia y el no reconocer sus valores ni atender sus necesidades, hace que muchas jovencitas busquen afuera de su casa o en redes sociales quién las escuche.

Así lo consideró la psicóloga Marisol Gómez Zunún, quien dijo en entrevista para EL ORBE que, a través de esos medios, las menores son presa fácil para el convencimiento a que inicien una vida sexual a corta edad y concluyan en embarazos no deseados, ante la desesperación de que son objeto.

Hay que considerar que, en las redes sociales principalmente, dijo, hay gente aprovechada y sin escrúpulos que andan en busca de niñas y jovencitas desesperadas o dañadas en su autoestima, a quienes les ponen “ganchos” para atraparlas y hacerlas suyas, primero, y después, en muchas ocasiones las insertan en el ámbito de la trata de personas.

Consideró que, al menos en Tapachula, hay un alto número de jovencitas de entre los 10 a 16 años que quedan con embarazos no deseados, como consecuencia también de la falta de prevención.

De acuerdo a cifras de la psicóloga, de cada diez jovencitas en la región Soconusco, unas seis ya tienen relaciones sexuales y muchas terminan embarazadas.

Señaló que es necesario que los padres de familia platiquen con sus hijos para saber qué están haciendo y qué necesitan, y de esa forma estar pendiente de ellos, a modo de que se sientan motivados, tomados en cuenta o en confianza para exteriorizar sus problemas.

Reconoció los padres tienen necesidad de ir a trabajar y que, por lo mismo, es poco tiempo el que le disponen a sus hijos quienes requieren de afecto, amor y atención.