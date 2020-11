Con Éxito Concluye Brigada Rosa en Colonias y Comunidades de Tapachula

* A Través del Ayuntamiento de Tapachula.

Tapachula, Chiapas.- Después de recorrer diversas colonias en la zona sub-urbana y comunidades rurales, este sábado concluyó la Brigada Rosa en la lucha contra el cáncer de mama, en un evento realizado en la plaza central de Puerto Madero.

Durante todo el mes de Octubre se realizaron diversas actividades relacionadas con la salud de la población, al ser una de las prioridades de la actual administración en sus tres niveles de Gobierno, sobre todo instrumentando acciones de prevención por la presencia de la pandemia del Covid-19.

En Puerto Madero, último destino de la bridada, mujeres de la comunidad y representantes del Ayuntamiento Municipal, formaron el Moño Rosa, que conmemora la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad moral pero curable si se detecta a tiempo.

Yadira Escribá González, en representación de las mujeres, enfatizó que acercar los servicios de salud a esta comunidad rural de Tapachula es fundamental por lo complicado y caro que resulta trasladarse hasta la ciudad y realizarse los estudios.

“Estamos agradecidos por la llegada de la Unidad de Mastografía Digital, las consultas médicas gratuitas, vacunación y todos los apoyos que han traído a Puerto Madero”, remarcó.

Las autoridades municipales establecieron que en caso de detectar algún caso de cáncer se le dará el tratamiento, para lo cual existe una coordinación con la Secretaría de Salud del Estado.

En ese sentido, se invitó a las mujeres que no tengan miedo y se exploren, que dejen al lado los prejuicios, pero sobre los mitos “a mí nunca me va a tocar, eso no es cierto tenemos que cuidar nuestro cuerpo”

Asimismo, se insistió en que la sociedad participe en las campañas del uso de cubrebocas para la prevención del Coronavirus y evitar los contagios.

Esta campaña es una acción que se suma a los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que piensan en la salud y el bienestar de las familias al hacerle frente a la pandemia del Covid-19.

Talleres sobre violencia de género, atención a fenómenos naturales, vacunación canina y felina, cortes de cabello, entre otros servicios llevaron las brigadas de las Secretarías de Salud Municipal, Equidad de Género, Protección Civil, Bienestar, Planeación, Juventud y Copladem.