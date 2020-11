Panteones de la Ciudad Permanecerán Cerrados Este 1 y 2 de Noviembre

* Para Evitar Aglomeraciones.

Tapachula, Chiapas; 31 de octubre del 2020.- En estas festividades de Todos los Santos y Día de Muertos, las autoridades ordenaron el cierre de los panteones como una medida preventiva para evitar las aglomeraciones y los contagios del mortal Covid-19.

Por ello, en el caso de Tapachula, los panteones permanecerán cerrados, hasta que pasen las festividades, lo cual de alguna manera abona al cuidado de la población.

Algunos sectores económicos, como el de la venta de flores, veladoras, adornos, entre otros manifestaron una sensible baja en sus ventas, ya que al no acudir las personas a los “campos santos”, dejan de comprar los productos que utilizan en las ofrendas. Sin embargo, esta medida busca que no siga propagándose el Coronavirus, ya que en otros estados hay repunte en los casos. La Redacción

Prohíben Acceso a Panteones

en Diversos Estados del País

Ciudad de México; 31 de Octubre.- Como parte de las medidas sanitarias y para evitar aglomeraciones, autoridades de distintos Estados de la República optaron por limitar el acceso a los panteones o incluso a cerrar algunos de ellos.

Sinaloa.

Los panteones municipales y privados de Guasave y Navolato fueron cerrados a partir de este sábado, por espacio de tres días, a fin de evitar grandes concentraciones de deudos que visitan las tumbas de sus difuntos, por lo que se instaló avisos y se desplegó vigilancia policiaca.

Aurelia Leal López, presidenta municipal de Guasave dijo que no se trata de una imposición sino del acatamiento de un acuerdo del Consejo Municipal de Salud, en virtud que se tienen 62 casos positivos, con un registro acumulado de dos mil 456 pacientes que han sido atendidos a lo largo de la pandemia.

Dio a conocer que en el caso de los pequeños cementerios que se tienen en el medio rural, sin bardas perimetrales, se pide la comprensión de la población, para que no asistan en grupos a festejar el Día de Muertos, mucho menos, sean acompañados de músicos.

En los treinta y seis camposantos municipales y los seis privados de Guasave, han sido colocados grandes avisos de que estos van a permanecer cerrados desde el sábado 31 de Octubre y se abrirán el próximo martes.

Leal López expuso que ante el leve ascenso que se tiene en nuevos contagios a nivel estatal, se determinó suspender este año, la tradición de visitar a los difuntos en sus tumbas, por considerar que ello constituye un grave riesgo para la población.

Hizo ver que como los camposantos permanecerán cerrados, no se autorizó la instalación de vendedores de flores, arreglos, globos en zonas cercanas.

En el municipio de Navolato, en donde se tiene un acumulado de 523 casos de Covid-19 que han sido atendidos, de los cuales, 126 fallecieron, se acordó cerrar a partir de este sábado los 23 cementerios a los que se les colocó vigilancia policiaca.

Cada año, en los festejos del Día de Muertos, las visitas a los cementerios saturan vialidades, lo que implica un grave riesgo de posibles contagios masivos, por lo que el Consejo Municipal de Salud acordó tomar las mismas medidas adoptadas en los pasados festejos del Día de la Madre y del Padre.

Hidalgo y Tamaulipas

El secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, pidió a los 84 Concejos Municipales que restrinjan el ingreso de la población en todos los cementerios, ante el riesgo de contagio de Covid-19 y que en Hidalgo ha cobrado la vida de 2270 personas.

A través de la circular SG/05/2020, que se hizo llegar a las autoridades municipales, se pidió que durante estos días de celebración a los difuntos en que se concentran miles de personas en los panteones, se prohíba el ingreso a partir del 31 y hasta el día dos de Noviembre.

De acuerdo con la circular los Concejos Municipales tienen la obligación de auxiliar a las autoridades sanitarias en la ejecución de sus disposiciones, por lo que se pidió que se implementen medidas que eviten el acceso a los cementerios.

Con este disposición se pretenden disminuir los contagios que derivado de la contienda electoral, se incrementaron un cinco por ciento más a lo esperado, esto es alrededor de 400 nuevos casos.

Además de que aún con el semáforo naranja se dio a conocer que al menos cinco hospitales se encuentran al cien por ciento de su capacidad entre ellos la clínica Columba Rivero, del ISSSTE; el Hospital Regional de Ixmiquilpan, así como el de Tula, el IMSS de Pachuca.

Ante ello además de restringir el acceso a los cementerios se canceló la fiesta del Xantolo, una de las celebraciones más importantes en la Huasteca y que congregaba miles de personas en esa región de la entidad.

Además de estas disposiciones se ha hecho obligatorio el uso de cubrebocas en varias demarcaciones, como Huejutla y Tulancingo donde incluso hay arresto ante su incumplimiento.

En tanto, Tamaulipas también quedaron prohibidas las visitas a los cementerios, así como en Nuevo León sólo se permite el acceso para inhumaciones prohibidas visitas a los difuntos. Sun