La Base Trabajadora Pide a Gritos que Víctor Pinot Deje al Suicobach

*Lleva 18 Años Perpetrado en el Poder.

Tapachula, Chiapas; 02 de Noviembre del 2020.- Este viernes se llevarán a cabo las elecciones internas para elegir nuevo dirigente y sus comisiones, en el Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach).

«Pero el aún secretario general, Víctor Manuel Pinot Juárez, sigue enviando a sus chalanes, a desestimar las futuras votaciones», dijo Gloria de Aquino, personal administrativo sindicalizada de esa institución educativa.

«La base trabajadora pide a gritos que deje ya el cargo que ha ostentado por más 18 años, porque ya está harta de tanta vileza; esperando el cambio de estandarte, porque estamos necesitados que nuestro sindicato avance», indicó.

Asimismo, requieren que el nuevo Secretario General, en quien asegura depositarán la confianza, trabaje realmente en logros para la base por igual, ya que afirma que tienen los mismos derechos todos los trabajadores del Cobach.

«Este viernes 6 de noviembre, tenemos que salir de casa e ir a votar. Es la oportunidad que tenemos para deshacernos de una vez por todas, de este mal que nos atañe desde aproximadamente dos décadas, que ha corrompido conciencias y anulado el sentido común», insistió.

Hizo un llamado a sus compañeros trabajadores a «sacudirnos el miedo, el temor infundado de ser expulsados del sindicato. Ya no puede ni tiene esa facultad que tan arbitrariamente ha utilizado, no dejen que los lacayos de este señor los manipulen y que los fuercen a firmar documentos con los que están en desacuerdo».

Dio a conocer que las votaciones se llevarán a efecto con total responsabilidad y con apego a las normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud.

Es decir, con los protocolos sanitarios específicos para que los votantes tengan la certidumbre de que no van a ser infectados por el virus de la pandemia.

Para llevar a cabo esas tareas, según detalló, se ha capacitado personal y se ha solicitado la presencia de las autoridades de Protección Civil, Vialidad y Seguridad Pública, para salvaguardar la integridad de los votantes.

Se espera que, de manera democrática y transparente, se termine con la inmunidad que señalan los sexenios anteriores protegieron a Pinot, a quien señalan de infinidad de irregularidades. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello