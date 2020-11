Atienden en Regiones de Chiapas 18 Cuerpos de Bomberos

* Prestan 16 Tipos de Servicios.

Tapachula, Chiapas; 08 de Noviembre del 2020.- 18 cuerpos de bomberos distribuidos en varias regiones de Chiapas ampliaron este año a 16 el tipo de servicios que prestan a la comunidad, y no solamente los relacionados al fuego.

José Armando Meza Espinoza, director operativo del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, dijo en entrevista para EL ORBE que anteriormente se tenía el concepto de que los bomberos eran personas que combatían los incendios, pero nada más.

Ahora, esos 16 servicios no solo tienen que ver con el tema del fuego, sino también muchos relacionados con aire y agua.

Recalcó que, en los seis meses de la época de estiaje, se atiende todo tipo de incendios, desde los que se hacen para los derechos de vías, así como los forestales y los de pastizal; además de los de viviendas; los estructurales de comercios, fábricas, accidentes, entre otros.

«Hay una múltiple gama de servicios que proporcionamos y por eso tenemos que entrenar mucho y capacitarnos. Crear habilidades para estar muy bien preparados y atender a las personas de manera correcta», indicó.

Al hacer un balance de lo ocurrido en los dos últimos años, consideró que ha habido un incremento de incendios de pastizales, así como el de accidentes vehiculares.

El caso de los incendios de pastizales y forestales, opinó que causan gran impacto en la sociedad porque involucra al ecosistema, la flora, fauna, árboles, y el resto del entorno.

Por eso recalcó que es sumamente importante las acciones que se pongan en marcha para la cultura de la prevención, no solo en el tema de los incendios y vehiculares, sino en términos generales, incluidos los de seguridad a la hora de viajar, como el uso de los cinturones.

Reconoció, además, que se requiere tener el equipo y las herramientas necesarias para hacer todas esas tareas y que por eso están promoviendo la adquisición de cascos, chaquetones, pantaloneras, botas, guantes, entre otros, o buscar las donaciones.

Los cuerpos de bomberos en Chiapas están ubicados en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Cintalapa, Villa Flores, Ocozocoautla, Ocosingo, Carranza, Salto de Agua, Palenque, Playas de Catazajá, Jiquipilas, Mezcalapa, Tapachula, entre otras. EL ORBE / M. Cancino