Reconocimiento Social a 10 Años de Fundación de UPTap

Tapachula, Chiapas; 11 de noviembre de 2020.- Al cumplir diez años de su creación la Universidad Politécnica de Tapachula (UPTap), ha elevado sus carreras profesionales que en origen fueron tres y ahora cuenta con diez programas académicos, creciendo en infraestructura, sin embargo, aún no puede dejar de recurrir al alquiler de edificio ante la demanda educativa, actualmente cuenta con más de un millar de estudiantes, dijo el rector Gonzalo Vázquez Natarén.

En su mensaje a la comunidad universitaria, el rector, felicitó a todo este gran equipo de profesionales que conforman la institución universitaria, por trabajo realizado para la certificación de Igualdad laboral y no discriminación, así como la auditoría y supervisión en el sistema de gestión de calidad, por el esfuerzo que demuestra y la dedicación, instándolos a continuar con ese sello que distingue a esa casa de estudios.

Los exhortó a continuar por ese camino a la calidad camino que nunca termina, pero en el cual se avanza. Avance que se verá reflejado con el trabajo, dedicación y pasión que todos han proyectado en estas evaluaciones de Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI).

Este es un año débil para todos por consecuencia de la emergencia sanitaria, a pesar de ello la universidad no ha escatimado esfuerzo para lograr sus propósitos de proporcionar una enseñanza de calidad, apuntó que cuando estos trabajos en equipo se realizan con pasión los resultados vienen por añadidura, que mejor celebración que ver resultados positivos para la comunidad de nuestra región del Estado y México.

Que mejor celebración de nuestro Décimo Aniversario que disfrutar trabajar en equipo con todos ustedes, afirmó.