La Pandemia no ha Terminado, hay Que Seguir Extremando Precauciones

*Exhorta la Secretaría de Salud.

Tapachula, Chiapas; 24 de Noviembre del 2020.- El hecho de que Chiapas pasó del semáforo de riesgo sanitario amarillo al verde, luego de la reducción en el número de contagios de coronavirus, Eso no quiere decir que la pandemia ya haya terminado y por lo tanto, hay que continuar con la prevención.

Así lo dio a conocer el secretario de Salud Municipal, Eduardo Molina Olivera, quien dejó en claro que la pandemia continúa, ahora en la fase III, que requiere que la gente no se confíe y acaté todas las medidas de prevención.

En entrevista, el funcionario dijo que se debe llamar a la conciencia de la población de que esto no ha terminado, y se debe seguir con el uso de cubrebocas, la sana distancia, el uso del gel antibacterial el lavado de manos de manera constante, mantenerse lo más posible en casa, evitar las aglomeraciones, entre otras.

Añadió que se debe evitar asistir donde hay altas concentraciones de personas y no ir a eventos masivos que pudieran llevar a un riesgo de contagio, sobre todo para las personas vulnerables.

De igual manera, que de preferencia no se debe ir a lugares cerrados, y utilizar lo menos posible el transporte colectivo donde no se respete el uso de cubrebocas y la sana distancia.

Por otro lado, el Secretario dejó en claro que será la Secretaría de Educación la que disponga y autorice si ya se ejecuta el regreso a clases de manera presencial a las escuelas de Chiapas.

Aseguró, por último, que hasta que no haya vacunas contra el Covid, seguirán registrándose casos de contagio del Coronavirus; habrá hospitalizaciones y hasta, posiblemente, decesos. EL ORBE/Nelson Bautista