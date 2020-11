Con Motivo de la Pandemia y Debido a la Cantidad de Asistentes, el 33 Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” se Jugará en Línea

¡ Espera la Convocatoria ¡

Tapachula, Chiapas.- El Comité Organizador del Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” In Memoriam, se reunió en el salón Estelaris del Hotel Cabildo´s para afinar detalles del evento On-Line que se realizará el 11 y 12 de Diciembre.

En dicha reunión estuvieron: Director General, Enrique Zamora Cruz; Lic. Enrique Zamora Morlet, Coordinador General del Evento; Liliana Torres Velázquez, Coordinadora del Evento; Humberto Blanco Guillén, Coordinador del Evento; Jovan Franklin Salgado, Coordinador de Sistema Informático.

El evento estará dirigido por el Árbitro FIDE, el veracruzano Gerónimo Hernández Martínez, quien surgió del primer concurso que realizó Editora Zamora Cruz, y cuenta con una experiencia de 12 años.

Los organizadores dieron a conocer que la competencia se realizará en dos días, de manera virtual y a nivel nacional, con la participación de extranjeros residentes en el país.

El evento cuenta con la anuencia de la Federación Mexicana Nacional de Ajedrez de México A.C., (FENAMAC) y se realizará en tres categorías: Infantil, Juvenil y Libre. Se jugarán 5 rondas. Se premiará del primero al cuarto lugar. Todos los participantes recibirán su Diploma Virtual.

Todos los participantes deben contar con buena conexión a internet, además, en el momento de inscribirse deben de mandar una fotografía y lugar de origen, dicha inscripción se realizará en la plataforma linchess, que se dará a conocer en los próximos días.

Todo jugador deberá competir con honor y honestidad, todo aquel que haga mal uso de la plataforma será expulsado de la competencia.

Cabe hacer mención que la convocatoria será publicada en los próximos días, esto se debe a la contingencia del Covid-19, sin embargo, el Comité Organizador no quiso pasar por alto tan importante evento que se realiza año con año en memoria de Don Juan Zamora Velázquez, Fundador del Periódico EL ORBE.

Como siempre, dicho Torneo no tiene fines de lucro, por lo tanto, la inscripción es gratuita y el público debe aprovechar el ingreso al torneo On-Line, que aparecerá en la pagina elorbe.com EL ORBE/Nelson Bautista