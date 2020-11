Sin Rehabilitar Caminos Cañeros en Huixtla José Luis Laparra se Desentiende del Problema

Huixtla, Chiapas; 27 de Noviembre de 2020.- A unos días que dé inicio el corte de caña correspondiente a la zafra 2020-2021, los caminos sacacosechas en los municipios de Tuzantán y Huixtla están despedazados, sin condiciones para el libre tránsito de camiones cargados de la vara del dulce.

Advierten cañicultores que los caminos están hechos trizas, y el Ingenio no los ha reparado, mucho menos el Alcalde José Luis Laparra, quien a pesar de que le han hecho la solicitud, no los atiende y trata de evadir su responsabilidad.

Los productores están molestos porque afirman que de todos modos les descuentan de su cosecha un porcentaje para el mantenimiento de los mencionados caminos.

Los directivos del Ingenio argumentan que todo se debe a que sigue lloviendo y, además, no han llegado los cortadores de caña que contrataron los grupos CNC y CNPR, que son aproximadamente más de mil trabajadores de Guatemala.

Por ello exigen que el Alcalde se ponga a trabajar y les dé solución, ya que los ha mantenido en completo abandono. EL ORBE/Luis Javier Ramos