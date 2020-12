Prohibido el Ascenso al Volcán Tacaná: CONANP

Unión Juárez.- Francisco Javier Jiménez González, director de la reserva Biosfera volcán Tacaná, dio a conocer que sigue restringido para que los alpinistas escalen el llamado Pulmón del Soconusco.

Desmintió categóricamente que exista un acuerdo binacional entre México y Guatemala para permitir el libre ascenso al también llamado “Guarida de Fuego”.

Será la Secretaría de Salud, Protección Civil Estatal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), las autoridades municipales y las comunidades, quienes determinarán si activan el operativo “Ascenso Seguro 2020”.

Jiménez González enfatizó que la emergencia sanitaria persiste y que pese al semáforo epidemiológico, no es recomendable el libre ascenso al coloso, pues se registra una afluencia de más de 10 mil montañistas entre locales, nacionales e internacionales.

Agregó que la temprana más baja es en Semana Santa, ya que sólo escalan un promedio de cuatro a cinco mil alpinistas.

Advirtió que existe un trabajo interinstitucional con diferentes cuerpos de seguridad en caso de que los ciudadanos no respeten la medida de restricción.

Puntualizó que hasta estos días no se tiene ninguna instrucción autorizada para el ascenso al volcán Tacaná, sin embargo, existe la posibilidad de que se diseñe algún mecanismo o estrategia en conjunto, si las condiciones lo permiten. EL ORBE/ Darinel Zacarías