Contrabando de Café de Guatemala Provoca Severos Daños a Chiapas

Tapachula, Chiapas; 11 de diciembre del 2020. – “Los productores de café en Chiapas están en total desamparo, ya que el gobierno federal no aplica ninguna política pública de apoyo al campo, el cual está totalmente abandonado en sus distintas ramas: incluso de soya, maíz, plátano, ajonjolí, entre otros cultivos, dijo Isaí García Trujillo, coordinador de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la región.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, consideró que es necesario que el gobierno federal recorra las distintas rutas de producción, y vea en primera instancia que las carreteras y caminos están deteriorados y que nadie atiende las gestiones para una buena comercialización.

Además, que los productores de café están en total desventaja, ya que desde hace tres años permanecen los mismos precios a la venta, pero, en cambio los insumos, entre ellos fertilizantes e insecticidas, así como el pago en la limpia y poda de los cafetales, se ha incrementado en más del cien por ciento.

Agregó que, con los caminos destrozados, ha dado pie para el incremento de la delincuencia, con propiedades privadas invadidas, robos de café por donde quiera, y asaltos a cualquier hora en todos los caminos por falta de vigilancia.

Asimismo, que los policías rurales, así como los jueces auxiliares, que realizan sus labores de manera voluntaria, ellos solos no pueden detener este fenómeno sin control, por lo que se requiere el apoyo de las autoridades y de los propios agricultores.

Aseguró que el incremento de la delincuencia pudiera tener relación con la falta de empleo y la desaparición de los programas para el campo.

Por otro lado, comentó que ahora ya no hay ingreso de jornaleros guatemaltecos para levantar las cosechas de café como ocurría anteriormente.

Esto se debe a que ahora el gobierno federal, según su versión, emplea a los extranjeros con un programa migratorio para el barrido de calles en la ciudad de Tapachula y que por eso ya no les interesa ir al corte de café.

De igual forma, criticó el ingreso de café de Guatemala a México, porque esa producción no reúne las características de calidad que tiene la mexicana, además de que ese contrabando perjudica enormemente a los productores de la región.

Por eso, señaló, muchos cafeticultores han abandonado sus predios al no ver el apoyo del gobierno federal. EL ORBE / Nelson Bautista/Jesús Sánchez Martínez