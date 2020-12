Crece Malestar de Cacahoatecos por Ineficiencia de Julio Calderón

Para Nada Sirve.

Tapachula, Chiapas; 14 de Diciembre del 2020.- Habitantes del ejido Salvador Urbina, en el municipio fronterizo de Cacahoatán, están muy molestos contra las autoridades municipales que encabeza el aún alcalde de extracción priista, Julio Calderón Sen, en virtud de que tienen un grave problema y no lo atienden.

Johny García, en voz de los inconformes y a razón de un solo ejemplo, dijo en entrevista para EL ORBE, que desde la temporada de lluvias hubo un derrumbe y afectó la carretera que va a ese ejido, pero que el problema empeoró debido a que las aguas negras circulan aire libre y está estancada en ese lugar, lo que ha creado un lodazal pestilente.

Manifestó que cerca de ahí está la secundaria “Amado Nervo” y las aguas negras han provocado enfermedades gastrointestinales en niños y personas mayores, además de que todos los que viven por ese sector no tienen por dónde pasar, ya que todo el ancho de la carretera está inundado, y por el sur, queda el barranco.

Explicó que cuando las personas van a pasar por ese lugar, tienen que esperar a que las unidades del servicio de transporte colectivo avancen, porque de lo contrario, son bañados con las aguas negras estancadas.

Ese problema ya lo dieron a conocer ante las autoridades municipales, pero resulta que el Alcalde ni siquiera se preocupa y por lo tanto, el problema sigue y no hay para cuando se solucione.

“Lo que queremos es que haya una solución, porque si continúa este problema, nuestros hijos van a resultar perjudicados con tanta contaminación”, recalcó.

Finalmente, expresó que en ese lugar ya estuvo Protección Civil, y lo calificaron como zona de alto riesgo, pero no ven para cuando sea resuelto. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez