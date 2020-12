Bares y Cantinas Son Focos Rojos Para Propagación del Covid-19

* Clausuran Antro por no Acatar Medidas Sanitarias.

Tapachula, Chiapas; 19 de diciembre del 2020.- Para las diferentes organizaciones sociales y para la población en general, es preocupante lo que está ocurriendo en Tapachula y en los municipios aledaños, donde no hay el mínimo interés por coadyuvar en las tareas de prevención del contagio del coronavirus, según manifestó Alfredo de la Cruz Cordero, representante de la asociación civil, Nueva Generación y Vinculación Social.

En entrevista para EL ORBE dijo que, por el contrario, la gente no acata las recomendaciones sanitarias y lo que es peor, las propias autoridades dan margen a que no se cumpla con la prevención, al dar permisos para la operación de actividades donde la “sana distancia” es letra muerta, como es el caso de los bares y cantinas.

El entrevistado aseguró que, en esos negocios, miles de ellos en Tapachula, no se cumple con las medidas sanitarias, como es el uso de gel anti bacterial, la sana distancia y es más, ni siquiera hay sanitización de las instalaciones, lo que convierte a esos lupanares en letales riesgos de contagio.

Puso como ejemplo la zona denominada “Diamante”, por el rumbo del hospital del Issste, donde los vecinos dan cuenta del grave problema que se suscita en ese lugar, desde luego, con la complacencia de las autoridades de Salud, pues son éstas las que dan los permisos para la operación de estos centros de vicio.

De la Cruz Cordero consideró que es importante que se cumplan con las medidas de prevención, sobre todo en cuanto al aforo para asegurar la sana distancia, ya que, si no se hace, se está exponiendo la vida de propios y de extraños.

Indicó que también las autoridades deben ser más exigentes y obligar a los dueños de los bares, las cantinas y hasta los clandestinos, que cumplan con las instrucciones porque el contagio está en todas partes y está a la luz del día.

Pidió por último que todos, autoridades y población, que sean más responsables con este asunto de la pandemia, y poner su granito de arena para evitar más contagios. EL ORBE/Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa

En Operativo Interinstitucional

Clausuran bar Nocturno en Tapachula

En el marco del operativo interinstitucional Guadalupe Reyes se clausuró un bar nocturno ubicado en la Plaza Cafeto, por faltar a diversas disposiciones de seguridad y sanitarias.

Con la participación de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, Policía Estatal Preventiva, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la Dirección Municipal de Protección Civil, se realizó el operativo interinstitucional “Guadalupe-Reyes”, con el objetivo de que se acaten los protocolos sanitarios que prevalecen ante la presencia del Covid-19.

Las autoridades iniciaron el operativo en la Plaza Cafeto, donde se ubican varios lugares de diversión nocturna, y fue en uno de ellos donde no se contaba con medidas de seguridad que por Ley deben cumplir, como instalaciones eléctricas en buen estado, señalización de salidas de emergencia además de que rebasa el aforo permitido por el establecimiento.

Ante esta serie de irregularidades las autoridades clausuraron el bar nocturno “L`María”, pidiendo a los clientes con pleno respeto a sus derechos abandonar el sitio.

Las acciones se realizan cumpliendo los protocolos sanitarios y el pleno respeto a los derechos humanos, estableciéndose que la única finalidad es la de prevenir accidentes y disminuir la cadena de posibles contagios por la presencia del virus respiratorio. Boletín Oficial