Solicitan Construcción de Hospital en Suchiate por Incremento de Enfermos

*El Único Existente ya Insuficiente.

Tapachula, Chiapas; 04 de enero del 2021.- En el municipio fronterizo de Suchiate, la atención en salud se mantiene en una situación precaria y el temor de sus habitantes por la pandemia del Covid-19 es crítica, debido al aumento de casos que pudieran originarse ante la falta de un hospital para que puedan recibir atención por enfermedades respiratorias y de otras patologías.

Por eso, los ciudadanos de la línea fronteriza urgen a las autoridades federales la construcción de un hospital que permita atender a pacientes con algún síntoma o un caso de coronavirus, debido a que el centro de salud es insuficiente, carece de medicamentos, insumos y personal médico para la población que a diario exige mayor atención en salud.

Javier Ovilla Estrada, representante de los Comités de Padres de Familia de esa localidad, recalcó que la petición generalizada es la edificación de un nosocomio, porque eso permitiría salvar vidas de cientos de personas cada día y evitar viajar una hora hasta el Hospital Regional de Tapachula, “que siempre está saturado de paciente, sobre todo de migrantes”.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, lamentó que apenas hace unos días falleció un menor diagnosticado con leucemia y que requería de atención inmediata en una institución de salud.

Por eso consideró también que es urgente que en Tapachula se construya un hospital par niños, tal y como el que hicieron en Tuxtla Gutiérrez.

“Hacemos esta petición, porque hay enfermos con cáncer que no pueden trasladarlos a Tapachula y muchos menos a la capital del estado, ya que el viaje y su padecimiento son muy caros y las familias en la región no tienen recursos económicos para poder cubrirlos, sobre todo que esas enfermedades ahora ya son comunes en toda la frontera sur”, dijo.

Asimismo, que miles de personas pierden la vida por no poder comprar los medicamentos para personas con cáncer y otras enfermedades crónicas degenerativos, “ya que el problema es que todos los ejidos acuden a todas horas al centro de salud y no se cuenta con las medicinas necesarias para atender a la población”.

Recalcó que, cuando acuden los miles de migrantes que ingresan de manera irregular a la frontera mexicana a los centros de salud, se les brindan todos los servicios de manera inmediata, además de insumos, medicamentos y hasta unidades de Protección Civil y corporaciones de seguridad los trasladan,

Además, que a los indocumentados en ese municipio se les habilita diversos espacios públicos para que estén alojados, como el estado de fútbol, el Centro de Social ubicado aún costado de la presidencia y otros lugares que pueden utilizarse para los mexicanos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello