Después de Hacer su “Desmadre” en el INM Migrantes Piden que los Atiendan Nuevamente

* Los Cobija Luis García Villagrán.

Tapachula, Chiapas; 09 de Enero del 2021.- Miles de indocumentados varados en la ciudad que ya no serán atendidos de manera presencial por las autoridades de la Oficina de Regularización Migratoria, se organizaron para recolectar firmas y entregarlas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Esta podría ser una de las quejas masivas más grande de extranjeros en contra del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes exigen desde el año pasado que la dependencia los atienda, pero nada más los mantiene sin respuesta alguna.

Los extranjeros se reunieron en el Parque Bicentenario de este municipio, para conformar los documentos y entregarlos al Centro de Dignificación Humana.

A través de ese organismo se canalizará la queja ante la presidente de este organismo nacional, Rosario Piedra Ibarra, a la tercera visitadora Elizabeth Lara y al Comisionado Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, para que estas personas sean atendidas conforme a la ley de migración y que se respete todos los protocolos del Covid-19.

“Los migrantes se han empezado a organizar para que ya no se formen los problemas de aglomeración, de la sana distancia y se apliquen los protocolos sanitarios, porque por eso fue que se cerró la oficina de Migración y se dejó de atender a la población migrante”, dijo a EL ORBE, Luis García Villagrán, director de Dignificación Humana

Lo que se busca es no causar más molestia a los vecinos y al resto de los ciudadanos de Tapachula, sostuvo, lo único que se pide es que se atienda a los solicitantes de visa humanitaria, puedan seguir su camino y dejar, por fin, a Tapachula.

La migrante, Silva Guadalupe, reconoció que el desorden y enfrentamientos entre los mismos migrantes fue uno de los principales factores para que las autoridades dejaran de atenderlos. Por ello, buscarán a los Derechos Humanos para obtener sus visas humanitarias que les permita estar de manera legal en el país. EL ORBE / M. Blanco / Ildefonso Ochoa