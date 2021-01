Exhorta INM a Migrantes Orden Para ser Atendidos

Tapachula, Chiapas;11 de enero de 2021.- El Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula reinicio este lunes la atención a migrantes, pero esta vez con citas programadas e impresas, tras los actos de protesta, enfrentamiento y zafarrancho ocurridos la última semana, donde exigían visas humanitarias.

Un agente de la oficina de regulación migratoria con un altavoz, informó que los migrantes que realizaron su cita previa por correo deben presentar su identificación y su cita impresa para poder ser atendidos en la fecha y horario que les corresponde.

Ante los grupos de indocumentados que se dieron cita en las inmediaciones de esas oficinas, al sur de la ciudad, explicó que los días que se atenderán son de lunes a viernes en horarios de ocho de la mañana a una de la tarde, “vamos a estar ingresando personas de manera ordenada y sin desorden, por lo que les pedimos que despejen las áreas para ser atendidos”.

Este día, en los accesos que conducen a las oficinas de regularización migratoria ya no se observaron los grandes grupos de migrantes que se aglomeraban, debido a la nueva modalidad de citas que ha implementado la autoridad migratoria.

Sin embargo, algunos extranjeros externaron que el nuevo método para los trámites migratorios para obtener la visa humanitaria es más difícil, porque muchas personas que vienen de Centroamérica, no cuentan con celular o no pueden utilizar la computadora, incluso a muchos se les pide una línea telefónica fija, pero ni casa tienen. Mesa de la Redacción