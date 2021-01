Avanza Mar Varios Metros en la Playa de San Benito

* Pobladores Temen que se Inunden sus Viviendas.

Tapachula, Chiapas; 15 de enero del 2021.- Los pobladores de Puerto Madero, principalmente quienes habitan por el rumbo de la playa San Benito, están en la zozobra y la amenaza de que en cualquier momento el mar se meta a sus casas y ponga en riesgo la vida de quienes viven ahí.

La razón de este temor es que el mar abrió dos ventanas frente a San Benito y el oleaje ha ido carcomiendo y penetrando a tierra firme, causando destrozos porque arrasa con palapas, casas o lo que encuentre a su paso.

José Luis Ramos, en voz de sus vecinos afectados, aseguró en entrevista para este rotativo que han entregado documentos a las autoridades de los tres niveles de gobierno, pidiendo a gritos la prolongación del muro de contención, pero que no han tenido respuestas positivas.

Dijo que las dependencias, entre ellas Protección Civil Federal, ya tienen conocimiento del problema, pero que les urge que se resuelva porque ya viene el siguiente período de lluvias y el mar está propiamente a solo 10 metros de la carretera y, por lo tanto, va a ser muy peligroso.

Por otro lado, Fernando Hernández, otro de los afectados, fue más contundente al decir que, si las autoridades no construyen la prolongación del muro de contención, el agua se va a meter al pueblo, porque la escuela primaria “Cleofas Martínez Vargas” está apenas a unos pasos de donde el mar ya abrió las ventanas, lo mismo que de la plaza municipal.

Por eso, dijo, la petición no es para favorecer algo personal, sino para el beneficio de todos en general, “porque el pueblo es el que va a sufrir destrozos si el mar sigue avanzando”.

Puntualizó que la situación es grave y que por eso la gente que tiene predios cerca, mejor los están vendiendo por el peligro que encierra vivir en esa zona, en tanto otros que vivían ahí, prefirieron ir a buscar casa a otro lado. EL ORBE / Nelson Bautista / Jesús Sánchez Martínez