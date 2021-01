Tapachula ya Está Devastada con Tantos Migrantes Varados: Párroco César Cañaveral

*Albergue Belén a su Máxima Capacidad Permitida, Debido al COVID.

Tapachula, Chiapas; 20 de enero del 2021.- A la fecha, en el Albergue Diocesano Belén que se ubica al suroriente de la ciudad, hay unos doscientos migrantes y ya no se recibe a ninguno más por el momento, para proteger a quienes están dentro de cualquier contagio del mortal virus del Covid-19.

El presbítero, César Augusto Cañaveral Pérez, director de ese albergue, dio a conocer en entrevista parar el rotativo EL ORBE que diariamente pasan por el lugar de 20 a 30 migrantes, pero que cuando ingresaban en caravanas, el número crece enormemente.

Manifestó que es preocupante esa situación, porque no se sabe cómo llegan los migrantes que ingresan a México de manera irregular y por el estado de vulnerabilidad que hay ante la pandemia. Por eso, han optado por no dejar ingresar a nadie más.

Aseguró que el problema no es solamente el relacionado al Covid-19, sino que también, “al ingresar más migrantes, crecen otros problemas como la delincuencia y la inseguridad, porque justo es decirlo que entre quienes vienen hay gente que en su país se ha dedicado a actividades ilícitas”.

Por otro lado, Cañaveral Pérez manifestó que, por ahora, con los migrantes que ya están en Tapachula, se puede decir que la ciudad ya está devastada y que, si ingresan más caravanas, “sería el caos total porque para efectos de prevención de la pandemia, ni siquiera la sana distancia se podría establecer”.

Lamentó que en esos éxodos masivos viajan personas “con actitud agresiva y ciertamente el gobierno mexicano tiene que responder a esta provocación, impidiendo a como dé lugar el paso o la internación al país de estos grupos”.

De igual forma, que parte de esa caravana de miles de personas continúan en alguna parte de Guatemala, pero en el momento en que los chapines bajen la guardia, todos esos llegarán a Tapachula.

Coincidente a las declaraciones del religioso, vecinos de las colonias aledañas a ese albergue para migrantes, han señalado que se incrementaron demasiado los robos, asaltos y otros delitos cometidos por esos extranjeros. EL ORBE / Nelson Bautista