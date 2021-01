Detectan Plaga en Más de 3 Mil 500 Pinos de la Biósfera del Volcán Tacaná

* Proveniente de Centroamérica.

Tapachula, Chiapas; 30 de Enero del 2021.- Poco más de 3 mil 500 pinos que se encuentran en una extensión no menor a las 25 hectáreas dentro de la Reserva de la Biósfera del Volcán Tacaná, están contagiados de la plaga del gusano barrenador, que ingresó de Guatemala y amenaza no solo con exterminar a esos árboles, sino con expandirse.

Así lo reveló en entrevista para EL ORBE el biólogo, Francisco Javier Jiménez González, director en esa Reserva, por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Dijo que en los últimos cinco años, han estado conjugando esfuerzos para combatir esa plaga, y aún cuando lograron detener el avance, hay daños considerables.

El problema está relacionado con Guatemala, ya que esa nación suspendió los programas para el combate del gusano, no tienen personal ni tampoco los insumos para esas tareas, dijo.

Mientras que, la posición del volcán, provocan que los vientos tengan dirección de Guatemala hacia territorio mexicano, “y eso trae al coleóptero convertido en escarabajo, llegan a los pinos, se meten dentro de ellos, anidan y se reproducen”

Por lo pronto, el tratamiento es identificar a los árboles infectados, se derriban, se parten en trozos, se abren y se rosea un producto químico para matar a los gusanos y se deja que se sequen. La otra alternativa sería quemar las áreas afectadas, pero no se está haciendo porque representa un alto riesgo.

En el caso de los 3 mil 500 detectados, indicó que más o menos la mitad se ha tenido que derribar y el resto está siendo tratada para tratar de rescatar los árboles y evitar la deforestación. La madera derribada tampoco puede ser utilizada ni siquiera transportarla para leña, porque está infectada y se correría el riesgo de propagar la plaga.

Para los trabajos de contrarrestar la amenaza han conformado una brigada de saneamiento forestal, en la que participan 15 elementos de 3 comunidades aledañas que fueron capacitados para ese tipo de trabajo. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa