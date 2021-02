Marchan en Varias Partes del Estado Exigiendo Justicia por el Caso Mariana

Tapachula, Chiapas; 31 de enero del 2021.- Miles de estudiantes universitarios y padres de familia marcharon este domingo en varias regiones de Chiapas para exigir esclarecimiento de la muerte de la egresada de la licenciatura de medicina, Mariana Sánchez Dávalos, acaecida en el municipio de Ocosingo la semana pasada.

De acuerdo a lo que ha trascendido, la joven había sido enviada a su prestar sus servicios a ese municipio, pero fue violada sexualmente a su llegada en el lugar en donde se desempeñaría.

La profesionista se armó de valor y denunció los hechos ante las autoridades judiciales y a la universidad de la que egresó, pero se cree que no se atendió el caso con la importancia que se debía y la mandaron de nuevo a ese lugar.

Sin embargo, horas después de su regreso, fue encontrada muerta en el interior del consultorio y, aun cuando la primera versión señala que se trató de un suicidio, parte de la población considera que se trató de un homicidio, a la par de negligencia de autoridades.

El malestar, sobre todo de la comunidad de estudiantes de universidades públicas y privadas ha ido creciendo conforme pasan las horas, hasta que este domingo decidieron marchar en la entidad.

En el caso de Tapachula, la marcha partió del parque central “Miguel Hidalgo” hacia el Sur de la ciudad, hasta llegar a las instalaciones de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Durante el recorrido desplegaron mantas y pancartas exigiendo justicia y la presentación de quienes resulten responsables del ataque sexual y, después, del supuesto homicidio.

Al llegar a la Escuela de Medicina, los manifestantes hicieron un plantón en el que expresaron sus opiniones y concluyeron con pegar sus pancartas en las paredes, además colocaron una ofrenda floral en memoria de la víctima.

Uno de los manifestantes, quien se identificó como Jesús Portador Godínez, explicó al rotativo EL ORBE que la movilización fue derivada del acontecimiento que surgió por la injusticia de la joven Mariana.

Indicó que la marcha fue pacífica y en ella participaron no sólo estudiantes de medicinas, sino también de otras licenciaturas de diversas instituciones educativas, incluso de egresados.

“Hay injusticia, ¿Por qué no nos escuchan?, ¿Por qué no nos dan los derechos que tenemos o merecemos? Queremos que no se quede todo en la impunidad”, apuntó.

Por su parte, Moisés Agustín Esquinca Gómez, también estudiante universitario, comentó que “se trata de un movimiento que busca la justicia sobre la situación por la que está atravesando la comunidad estudiantil, ya que no hay una respuesta por parte de las autoridades, tanto educativas, como judiciales”.

Al concluir las manifestaciones no se reportaron incidentes, luego de que los participantes se retiraron de manera pacífica.

Hasta ahora las autoridades no han presentado a ningún presunto responsable de esos delitos. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa