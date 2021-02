Constructora de Tamaulipas Defrauda con Casas en Fraccionamiento Las Flores

*Camino a “La Pita”.

Tapachula, Chiapas; 09 de Febrero del 2021.- Los habitantes del fraccionamiento Las Flores, por el rumbo del camino a La Pita, al Suroriente de esta ciudad, denunciaron ante EL ORBE que fueron defraudados por la constructora CG y Foro Construcción (de Tamaulipas), ya que les entregó casas aún en obra negra, mal construidas y otras que todavía no las reciben.

De acuerdo a Sonia López Herrera, presidenta de ese fraccionamiento, es urgente que los tres niveles de Gobierno investiguen lo ocurrido y llamen a cuentas a esa empresa para hacerla cumplir con el compromiso de entregar casas en buen estado, tal y como lo marca la ley.

En voz de los afectados, agregó que todos los que viven en ese lugar son trabajadores de las distintas dependencias del Gobierno, como Educación, Salud, entre otras.

Actualmente les vienen descontando de acuerdo a las claves personales, de entre 5 a 8 mil Pesos mensuales del precio total de las viviendas.

Además, que esas casas tenían al principio precios que iban de los 400 a 600 mil Pesos, sin embargo, añadió que ahora les están cobrando incrementos en casi 50 por ciento, “lo que constituye otro fraude, porque son pequeñas y de interés social y ahora dice que ya cuestan más del millón de pesos”.

Comentó que es necesario que intervenga el Fovissste para que ponga orden con la constructora, “porque no se vale que nos estén descontando tanto por casas mal hechas o en mal estado”.

Manifestó que las doscientas familias que viven en ese fraccionamiento están en pie de lucha para defender sus derechos, y adelantó que “si por alguna razón las autoridades no nos apoyan, entonces tomaremos medidas más radicales, porque la razón nos asiste”. EL ORBE / Nelson Bautista