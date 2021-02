Lluvias Atípicas Afectan Cultivos Mangueros Reportan Pérdida Total

Tapachula, Chiapas; 10 de febrero del 2021.- Productores de mango en la región Soconusco fueron afectados con las lluvias atípicas de los últimos días que la conocen como «agua nieve» y, en algunos casos, ya reportan pérdida total en la cosecha porque acabó con a floración.

Jaime Cruz Victorio, productor de mango en el municipio de Huehuetán, dijo en entrevista para EL ORBE que las pérdidas son cuantiosas, en términos generales, porque la mayoría de los mangueros invirtió mucho dinero en insumos y ahora no tendrán cómo recuperarse.

Prevén que este año no habrá producción de mango y, por lo mismo, el fracaso económico será total, además de que los vientos y las granizadas siguen presentándose y afectando lo que queda de floración.

Aun cuando esas lluvias causan destrozos, no pueden protestar porque consideró que las lluvias también traen beneficios en otros cultivos que requieren de gran humedad.

Los pecios actuales por reja de fruta de primera son de 500 a 550 pesos, “pero de nada sirve que haya buenos precios, si no se va a tener producción este año.

Además de esos problemas del mal tiempo, también tienen que hacer gastos para mitigar las plagas, como las hormigas o pulgones que dañan la producción y que requieren de fumigación constante.

Reconoció que, si tuvieran apoyo de parte del gobierno federal, podrían afrontar la problemática y comprar insumos, pero que los apoyos al campo ya son cosa del pasado. EL ORBE/Nelson Bautista