Ayuntamiento de Huehuetán se Olvida de Brindar Servicios Básicos a la Población

* Ejido Plan de Ayala Lleva Años sin Calles, Drenaje, Agua Potable y Banquetas.

Tapachula, Chiapas; 14 de febrero del 2021.- Habitantes del ejido Plan de Ayala, del municipio de Huehuetán, se consideran abandonados por las autoridades municipales, ya que no se preocuparon en estos dos años y medio por resolverles los múltiples problemas que les aquejan.

Arturo de León Nolasco, en voz de vecinos de ese lugar, dijo al rotativo EL ORBE que uno de los servicios básicos es el drenaje y, a pesar de que tiene mucho tiempo de haber sido creada esa comunidad, todavía no existe ninguna red para la población, aunque tampoco calles, agua potable, drene, banquetas; es decir, nada.

Manifestó que ahora que está vigente la pandemia del coronavirus, es cuando más requieren del drenaje y de lo alcantarillados para evitar los lugares contaminantes. Sin embargo, asegura que nadie se preocupa por la situación que viven en ese ejido.

Agregó que los deshechos del agua que utilizan, así de sucia, la sacan a tirar a la calle, porque no cuentan con otras opciones. Desde luego, aparte de los malos olores, se contamina el medio ambiente que luego repercute sobre la gente que vive en esa región

Añadió que este asunto del drenaje lo han expuesto ante las autoridades, pero jamás han encontrado respuesta positiva y de esa forma la situación sigue igual, ya que las autoridades del ayuntamiento ni caso les hacen.

Por otro lado, comentó que también tienen problemas con el suministro de energía eléctrica, ya que las redes, postes y cuchillas son viejísimos, y por esa razón, a cada rato se quedan sin luz, sobre todo en la temporada de lluvias.

Lo que se necesita, opinó, es cambiar las líneas y las cuchillas, porque las que están montadas, ya están deterioradas y por eso a cada rato se producen fallas y se quedan sin el suministro de energía eléctrica.

De igual forma, que ese problema lo han reportado en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero que los empleados solo se concretan a anotarlo, pero resulta que todo es inútil porque no hacen el trabajo de mantenimiento.

Hasta ahora, el actual ayuntamiento de Huehuetán, que aún encabeza la dentista, Aurelia Guzmán, compite en ser uno de los peores en la historia de ese municipio. EL ORBE / Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa