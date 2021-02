Ya Son Más de Dos Años de la Promesa de Bajar Tarifas de CFE en Chiapas: Mupi

Tapachula, Chiapas; 15 de febrero del 2021.- Las altas tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por concepto de consumo de energía eléctrica, siguen siendo impagables, aun cuando ya se han cumplido más de dos años de la promesa de que bajarían.

Así lo denunció ante el rotativo EL ORBE, Horacio Juárez Salazar, coordinador del Movimiento de Unidad Popular de Izquierda (MUPI), quien dijo que ese problema es en todo el estado de Chiapas, no obstante que esta entidad es una de las más importantes generadoras de energía hidroeléctrica en el país.

“No es posible que un campesino que no consume gran cosa, tenga que pagar hasta mil 200 pesos por cada recibo, indicó, al recordar que, a casi la mitad del sexenio, tampoco se cumplió la promesa de que las instalaciones de la CFE se trasladarían a Chiapas.

Por eso indicó que los directivos de la paraestatal deberían darse una vuelta por la entidad para que comprueben sobre los altos cobros que hace la empresa y para que también vean el pésimo servicio que prestan a la población.

Respecto a las fallas constante, manifestó que los “apagones” están a la orden del día, aunque no estén presentes los fenómenos naturales como las lluvias o los rayos que los propicien, sino que simplemente se dan muchas veces debido a lo obsoleto de los cables, postes y demás materiales.

Asimismo, que, debido a esos apagones, se funden los focos, se descomponen los equipos electrodomésticos, así como los de entretenimiento y de oficina. Por supuesto, dijo, la CFE no se responsabiliza de la compostura de esos aparaos o equipos.

Comentó que los altos cobros son en todas partes, en especial en las zonas rurales de los municipios de la Frontera Sur, donde decenas de comunidades han reportado el mal servicio que les da la CFE. EL ORBE / Mesa de la Redacción